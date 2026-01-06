ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

小磨坊進口「羅勒葉」農藥超標　6批日本草莓不合格

1/6邊境查驗。（圖／食藥署提供）

▲小磨坊進口的羅勒葉農藥超標。（圖／食藥署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布邊境查驗最新結果，其中「小磨坊國際貿易股份有限公司」從埃及進口的「羅勒葉（BASIL）」檢出農藥超標，還有6批日本進口草莓農藥違規、1批澳洲進口的「MADURA薄荷茶」檢出農藥違規，以及2批法國進口乾酪檢出大腸桿菌超標。

小磨坊國際貿易股份有限公司從埃及進口一批「羅勒葉（BASIL）」檢出殘留農藥依芬寧0.21ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，依芬寧於小葉菜類為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限0.05ppm，不符合食品安全衛生管理法規定，總計5,000公斤必須退運或銷毀。

「傅利德國際有限公司」從澳洲進口的MADURA薄荷茶檢出農藥陶斯松0.07ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，陶斯松於草木本植物為不得檢出，應低於檢測方法之定量極限0.03ppm，總計14箱、2.52公斤全數退運或銷毀。

1/6邊境查驗不合格。（圖／食藥署提供）

▲6批日本進口草莓農藥違規。

1/6邊境查驗不合格。（圖／食藥署提供）

▲澳洲進口的「MADURA薄荷茶」檢出農藥違規。

6批違規草莓分別由「上佳水果有限公司」、「青禾農產有限公司」、「洋珍國際有限公司」從日本進口，分別檢出農藥賽芬蟎、因得克殘留超標，6批總計3千多公斤全數退運或銷毀。另外，2批乾酪則是由「台灣侍酒魂有限公司」從法國進口，檢出大腸桿菌超標，12公斤退運或銷毀。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，統計近半年，日本進口鮮草莓總計215批，檢驗不合格12批，原因皆為農藥殘留違規，從115年1月6日起將針對日本進口草莓採逐批查驗，會持續到2月5日止，維持100%逐批查驗。

1/6邊境查驗不合格。（圖／食藥署提供）

▲乾酪檢出大腸桿菌超標。

關鍵字： MADURA薄荷茶 日本草莓

