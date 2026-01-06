ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

確診癌症輕生率達5.5倍　醫團提供癌友5次免費諮商

▲台灣癌症基金會提出全國首創「5+5心理社會處方」，提供5次免費心理諮商。（示意圖／123RF）

▲台灣癌症基金會提出全國首創「5+5心理社會處方」，提供5次免費心理諮商。（示意圖／123RF）

生活中心／台北報導

台灣癌症基金會推出「5+5心理社會處方」照護模式，提供5次免費心理諮商，並評估病友5大實務需求，盼力推至全國。衛福部今年起將陸續推出癌友心理支持方案，希望接住癌症家庭。

根據最新癌症登記，112年癌症時鐘快轉14秒，每3分48秒就有1人罹癌。除了體溫、血壓、脈搏、呼吸、與疼痛，國際認定心理痛苦是第6大生命徵象。台灣癌症基金會引用國際研究顯示，心理社會狀態有高度韌性的癌友，其生活品質、存活率、存活時間都明顯較佳。

台灣癌症基金會執行長張文震表示，罹癌足以摧毀心靈，癌友多數時間只能獨自面對。基金會提出全國首創「5+5心理社會處方」，提供5次免費心理諮商，並評估病友5大實務需求，包括營養支持、財務支持、家庭照護、身心靈康復支持、心理諮商必要性延長。

台灣癌症基金會「晴嶼心理諮商所」有10名心理諮商師，8成本身就是癌友或癌症患者家屬。張文震指出，應將癌症家庭心理社會韌性納入常規評估，盼以「5+5心理社會處方」照護模式為癌症家庭心理支持藍本，推廣至全國心理諮商所，普及服務與擴大量能，建立從醫院到社區的綠色通道。

健保署長陳亮妤認同癌友心理支持對於健保財務帶來正面影響，她引述國內研究指出，癌友診斷第1年自殺率是一般人的5.5倍，癌友終其一生自殺率更是一般人的2.5倍，癌症病友除了疾病帶來的痛苦，恐懼復發、經濟壓力、家庭關係改變，都需要更多心理支持。

衛生福利部心理健康司長陳柏熹表示，衛福部去年完成癌症病友及家屬心理支持指引，提供醫療人員參考，及時給予心理支持。今年起針對癌症家庭的焦慮與緊張，政府將陸續推出支持方案，相關部門已編列預算，期望以醫院為起點，進一步走進社區與家庭。

