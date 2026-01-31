痠痛猛塗！嬤3條藥膏「擦到洗腎」　藥師：身體會吸收

▲婦人亂擦藥擦到腎功能下降，甚至需要洗腎。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

亂擦藥膏恐擦到洗腎！藥師洪正憲指出，文獻上一名74歲婦人一直感覺喘不到氣、腳水腫而求診，確診為「腎病症候群」，雖住院治療但病況持續惡化，甚至到了得洗腎的地步。最後在醫療團隊的抽絲剝繭下，發現患者近6週頻繁擦一條「止痛藥膏」，推斷是這類非類固醇消炎止痛藥損害腎臟，並呼籲2類人避免自行長期使用。

洪正憲藥師在粉專分享真實案例，上述婦人出現不適後就醫，檢查顯示其尿蛋白非常高、血中白蛋白過低（17 g/L）、腎功能下降（肌酸酐169 μmol/L），是典型的腎病症候群的表現。起初患者被診斷為泌尿道感染，給予抗生素與利尿劑治療，怎料腎功能仍持續惡化，甚至需要緊急轉至大醫院。

經醫院進一步檢查後，發現婦人有明顯的腎間質腎炎，但腎小球正常，屬非常異常的情況。在臨床上，腎病症候群與腎間質腎炎合併出現時，線索多指向「非類固醇類消炎止痛藥（NSAIDs）」。詭異的是，患者與家屬皆表示未服用任何止痛藥，家庭醫師也未開立相關處方，醫師只好先暫停所有藥物，但腎功能惡化的慘況仍止不住，甚至需要洗腎。

直到某天護理人員巡房時，在婦人的櫃子裡發現一條「止痛藥膏」，才揭發她一直都在病房浴室裡偷擦這條藥膏，以緩解肩膀和背部肌肉疼痛。在短短6週內，她共用掉3條60克的大管藥膏，且每天都擦2次以上。

洪正憲表示，這種非類固醇消炎止痛藥膏，雖為外用藥，但仍可能透過皮膚吸收進入血液循環，對腎臟造成影響。所幸停用藥膏後，婦人的腎功能迅速改善、不再需要洗腎，3週後她的水腫也消退、尿蛋白明顯減少，腎功能幾乎恢復正常。

洪正憲提醒，外用藥膏並非完全不會被身體吸收，尤其在長時間、大片面積或頻繁塗抹的情況下，藥物仍可能進入體內、累積的劑量往往比想像中還多。他呼籲，外用藥膏只要依照指示使用，整體而言是安全的，但年長者或腎功能較差的族群，使用這類外用藥須特別留意，務必依照醫囑或藥師建議，避免自行長期使用。