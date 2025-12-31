切法可讓蘋果維生素E多4倍！　醫認證分次吃效果更好

▲蘋果。（示意圖／Pixabay）

蘋果比起烤來吃，「生吃」才是正解！那麼，想確實攝取維生素E，正確的「切法」是什麼呢？對此，日本網站分享能調整腸道與免疫力的聰明吃法。完整攝取多酚與膳食纖維，溫和改善冬天的怕冷與各種不適。

一天一顆蘋果，醫生遠離我」是真的嗎？

「每天吃一顆蘋果，就不需要看醫生」——這句諺語，應該很多人都聽過。但實際上，該怎麼吃才對身體最好，卻意外地少有人知道。

內科暨消化系專科醫師工藤あきさん指出，蘋果比起加熱，生吃更能不浪費地攝取營養。以生的方式食用，不只能調整腸道，連免疫力與肌膚狀態也能一起改善。

多酚的力量 關鍵在「不烤、直接吃」

天氣一冷，烤蘋果或蘋果蜜餞等溫熱甜點就特別誘人。但若是為了健康與美容，不加熱才是正確選擇。工藤あきさん表示，蘋果營養的主角是多酚，尤其是名「原花青素」的成分，抗氧化力比維生素C或綠茶兒茶素還強，能預防血管、腸道與肌膚老化。不過這種成分怕熱，一旦加熱效果就會減弱。像是「富士」、「王林」等抗氧化力較高的品種，很適合在冬天食用。生吃有助於防止體內氧化、促進血液循環，對改善手腳冰冷也有幫助。

此外，蘋果富含的發酵性膳食纖維（果膠）是腸道好菌的重要養分，能產生「短鏈脂肪酸」，促進腸道蠕動，並調整免疫與自律神經平衡。特別是在早上吃蘋果，腸道蠕動會自然變得活躍；腸道一動，身體會覺得輕盈，心情也更正向。

一天一顆 分次吃效果更好

蘋果當然可以一次吃完整顆，但其實「分次吃」更有效。工藤あきさん指出，像多酚這類抗氧化成分不會長時間停留在體內，因此早、中、晚分開少量攝取，更有助於抑制氧化壓力。

用蘋果取代甜點，熱量大約只有五分之一。天然甜味與口感帶來滿足感，也能避免攝取過多糖分。工藤あきさん說，蘋果就像是可以吃的護身符。每天一點點持續吃，才是對抗冬季不適最重要的關鍵。

維生素E增加4倍？蘋果的正確切法是？

那麼，究竟該怎麼吃最好呢？工藤あきさん分享一個非常簡單的「切法」。不是縱切，而是橫向切成圓片的「星形切法」。因為果芯呈星形，連皮一起吃時，果皮與果肉比例剛好，也更容易入口。

用這個方式，就能完整攝取果皮的營養。維生素E約可增加4倍，維生素C與膳食纖維也會提升，而且外型可愛，只要放在早餐或甜點旁，心情也會變好。

蘋果不只是水果，更是連結腸道、免疫與肌膚的「健康開關」。不加熱、生吃，早上來一片，慢慢持續吃，就能從體內調整冬季的不適。

從今天開始，試試看養成「生吃蘋果」的習慣吧。

