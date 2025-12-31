ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

切法可讓蘋果維生素E多4倍！　醫認證分次吃效果更好

蘋果。（圖／Pixabay）

▲蘋果。（示意圖／Pixabay）

文／常春月刊

蘋果比起烤來吃，「生吃」才是正解！那麼，想確實攝取維生素E，正確的「切法」是什麼呢？對此，日本網站分享能調整腸道與免疫力的聰明吃法。完整攝取多酚與膳食纖維，溫和改善冬天的怕冷與各種不適。

一天一顆蘋果，醫生遠離我」是真的嗎？

[廣告]請繼續往下閱讀...

「每天吃一顆蘋果，就不需要看醫生」——這句諺語，應該很多人都聽過。但實際上，該怎麼吃才對身體最好，卻意外地少有人知道。

內科暨消化系專科醫師工藤あきさん指出，蘋果比起加熱，生吃更能不浪費地攝取營養。以生的方式食用，不只能調整腸道，連免疫力與肌膚狀態也能一起改善。

多酚的力量　關鍵在「不烤、直接吃」

天氣一冷，烤蘋果或蘋果蜜餞等溫熱甜點就特別誘人。但若是為了健康與美容，不加熱才是正確選擇。工藤あきさん表示，蘋果營養的主角是多酚，尤其是名「原花青素」的成分，抗氧化力比維生素C或綠茶兒茶素還強，能預防血管、腸道與肌膚老化。不過這種成分怕熱，一旦加熱效果就會減弱。像是「富士」、「王林」等抗氧化力較高的品種，很適合在冬天食用。生吃有助於防止體內氧化、促進血液循環，對改善手腳冰冷也有幫助。

此外，蘋果富含的發酵性膳食纖維（果膠）是腸道好菌的重要養分，能產生「短鏈脂肪酸」，促進腸道蠕動，並調整免疫與自律神經平衡。特別是在早上吃蘋果，腸道蠕動會自然變得活躍；腸道一動，身體會覺得輕盈，心情也更正向。

一天一顆　分次吃效果更好

蘋果當然可以一次吃完整顆，但其實「分次吃」更有效。工藤あきさん指出，像多酚這類抗氧化成分不會長時間停留在體內，因此早、中、晚分開少量攝取，更有助於抑制氧化壓力。

用蘋果取代甜點，熱量大約只有五分之一。天然甜味與口感帶來滿足感，也能避免攝取過多糖分。工藤あきさん說，蘋果就像是可以吃的護身符。每天一點點持續吃，才是對抗冬季不適最重要的關鍵。

維生素E增加4倍？蘋果的正確切法是？

那麼，究竟該怎麼吃最好呢？工藤あきさん分享一個非常簡單的「切法」。不是縱切，而是橫向切成圓片的「星形切法」。因為果芯呈星形，連皮一起吃時，果皮與果肉比例剛好，也更容易入口。

用這個方式，就能完整攝取果皮的營養。維生素E約可增加4倍，維生素C與膳食纖維也會提升，而且外型可愛，只要放在早餐或甜點旁，心情也會變好。

蘋果不只是水果，更是連結腸道、免疫與肌膚的「健康開關」。不加熱、生吃，早上來一片，慢慢持續吃，就能從體內調整冬季的不適。

從今天開始，試試看養成「生吃蘋果」的習慣吧。

延伸閱讀：
·別再丟掉！鳳梨酵素都藏在硬梗 醫揭「4大功效」：糖分跟蘋果差不多
·蘋果什麼時候吃最好？專家揭密「最佳食用時機」 排便更順了

【差一點就撞上！】國道4車連環追撞　後車駕駛驚險閃過：還在發抖

關鍵字： 常春月刊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

推動台灣高齡醫學整合照護　陳亮恭：希望每個人都被接住

下面冒菜花！他1舉動「新長出一整排」　醫看傻：千萬別做

白居易也罹白內障！高齡權威陳亮恭用古人經驗談「與老病共處」

吞藥常卡喉嚨！營養師曝「正確姿勢」　不是全都頭後仰

天冷反而睡不著　中醫揭原因：「3症狀」表示進補過頭

吃對東西最重要！　美女營養師點名「10大毀膚食物」

氣功、瑜珈更能護腦！長庚研究揭「抗失智效果」勝過高強度運動

社安網「績優督導」性侵未成年少女　衛福部撤銷獎項

海鮮保存不當易中毒！　食藥署點名「3種魚」最危險

天冷泡湯「貼藥布」NG行為　藥師揭高溫風險：嚴重恐致命

讀者迴響

回到最上面