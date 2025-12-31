ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

跨年濕冷喝酒陷「失溫、猝死」危機　出現6症狀速就醫

▲飲酒會造成血管擴張、體溫快速流失，將陷入失溫危機，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年跨年夜受冷氣團影響，天氣濕冷、低溫明顯，不少民眾外出跨年、熬夜聚會，甚至飲酒助興。心臟內科醫師示警，寒冷環境本就容易造成血管收縮、血壓上升，若再加上熬夜與飲酒，恐增加心臟病及腦中風等心血管急症發生風險。特別是飲酒會造成血管擴張、體溫快速流失，將陷入失溫危機。

天主教耕莘醫院心臟內科主任黃致翰指出，酒精會讓人產生「不冷的錯覺」，實際上卻會使血管擴張、體溫快速流失，酒醉後若長時間處於濕冷環境、衣物潮濕或坐臥地面，極易造成失溫，進而引發血壓劇烈波動、心律不整，對心血管疾病患者尤其危險。

黃致翰提醒，心臟病、心律不整、曾中風患者，以及高血壓、高血脂、糖尿病等慢性病族群，跨年夜應避免過量飲酒與過度熬夜；中高齡者及有心血管疾病家族史者，也屬高風險族群，更應提高警覺。

針對跨年夜的健康防護，黃致翰強調，飲酒後務必注意保暖與安全，外出應穿著防風防雨衣物，避免酒後久坐戶外或直接躺臥地面；返家後應立即更換乾燥衣物、補充溫水並保持室內溫暖。慢性病患者需規律服藥並監測血壓，若出現胸悶、胸痛、心悸、頭暈、呼吸困難或冒冷汗等症狀，應立即就醫。

國健署提醒心血管疾病、三高、年長者要做好保暖措施，提出低溫守護心臟健康三大重點：

1.外出飲食應節制：聚餐應避免大吃大喝，注意均衡飲食，減少高油、高鹽食物攝取，並多補充水分，少喝含糖飲料，更不要喝酒取暖，以免增加心血管負擔。

2.回家避免溫差刺激：從寒冷戶外進入室內後，應讓身體逐步回暖，再洗熱水澡，洗完熱水澡後，應先擦乾身體、穿好衣服再離開浴室，避免立刻進入較低溫環境，降低心血管疾病的風險。

3.維持良好作息：避免過節歡聚熬夜，維持規律作息與充足睡眠，建議成人每日需要睡足7-9小時。

