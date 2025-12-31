吸菸或曝露二手菸「傷骨」　國健署示警：骨折、骨鬆風險皆提升

▲吸菸傷骨恐提高骨折風險。（示意圖／達志影像）

記者洪巧藍／台北報導

吸菸不僅影響肺部還會「傷骨」！國民健康署今（31）日提醒，吸菸或處在有二手菸、三手菸暴露的環境，不僅容易引發呼吸與心血管問題，根據研究顯示，更會干擾骨質代謝，提高兒童、青少年骨折及女性骨質疏鬆風險，呼籲民眾健康就從拒菸、戒菸開始。

吸菸是多種疾病發生的重要危險因子，國健署指出，菸草煙霧中產生的尼古丁、焦油等有害物質，會導致骨質代謝失衡，對骨頭造成不可小覷的傷害。

根據研究顯示，懷孕期間吸菸會降低母體對鈣的吸收，減少胎兒氧氣和營養供應，影響新生兒骨骼發育及增加兒童未來骨折的風險，且母親吸菸量與骨折風險具有劑量效應關係（dose-response relationship），重度吸菸者（＞10支/天）的後代會更容易發生骨折，影響衝擊下一代健康。

除了影響孩子，吸菸對女性自身骨質也相當有害，因為雌激素在維持骨骼健康具有關鍵作用，能使骨頭保持穩固的狀態。但菸草煙霧具有抗雌激素作用，就像是讓馬匹負重奔跑，進一步加劇骨質流失，提高女性更年期後骨質疏鬆的風險。

為協助民眾戒菸，國民健康署提供全國免費戒菸專線0800-636363，不但有便利且隱密性的諮詢服務，相關的醫療專業服務制定專屬的戒菸計畫，共同陪伴民眾度過難熬的生理戒斷現象，民眾亦可選擇離自己較近的戒菸服務合約醫事機構尋求幫助。

戒菸資源：

◎ 免費戒菸諮詢專線：0800-63-63-63、Line通訊軟體ID：@tsh0800636363

◎ 全國近2,700家戒菸服務合約醫事機構（查詢電話：02-2351-0120、網址https://ttc.hpa.gov.tw/Web/Agency.aspx）

◎ 洽地方政府衛生局（所）接受戒菸諮詢或服務