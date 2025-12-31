ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

誤會大了！吳郭魚「3類人更該吃」　營養師激推：模範生等級

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲吳郭魚高蛋白、低脂肪，是模範生等級的食材。（示意圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者李佳蓉／綜合報導

不少人聽到「吳郭魚」不免心想「這土味是不是很重？」「這種便宜的魚，營養應該還好吧？」營養師曾建銘說，其實吳郭魚高蛋白、低脂肪、好消化，適合想增肌減脂、牙口不好與腸胃虛弱者食用，可說是模範生等級的食材。他強調，吳郭魚是適合每天出現、默默支持你健康的穩定型角色。

營養師曾建銘在粉專吃對營養所｜建銘營養師PO文為「被誤會最深的國民好魚」平反。他表示，吳郭魚的營養數據屬於模範生等級，其高蛋白、低脂肪，對於想增肌減脂者而言，是雞胸肉之外的好選擇；此外，其肉質細緻、好消化，牙口不好的長輩、腸胃虛弱的人，吃它比吃紅肉更沒負擔。

▲吳郭魚湖泊病毒感染主要病徵為食慾降低、魚體活力減弱、眼球出血及混濁、表皮損傷或潰瘍等。（圖／桃園市政府農業局提供）

▲吳郭魚選清蒸、乾煎、鹽烤的料理方式最健康。（示意圖／桃園市政府農業局提供）

避開地雷煮法　懂吃選「清蒸、乾煎、鹽烤」CP值最高

提到吳郭魚名聲差的原因，曾建銘解釋，問題不在魚本身，而是在「你的想像」與「廚師的料理」。目前市售合法的吳郭魚，大多經過嚴格的來源檢驗，早就不是當年那個都市傳說了，而真正讓人變胖、不健康的，是自助餐為了蓋掉土味，使出的「重油炸、厚糖醋、鹹紅燒」，讓一條清爽的白肉魚，裹了一層粉又吸飽油，營養優勢瞬間被熱量淹沒。

外食如何聰明吃吳郭魚？曾建銘分享，挑選清蒸、乾煎或鹽烤的料理，避開炸得酥脆或淋滿醬汁；它不是昂貴補品，卻是日常飲食中最穩定、便宜又優質的蛋白質來源；食用時，記得搭配深色蔬菜，把一餐的纖維補足。他指出，懂吃的人會發現，健康的魚不一定「貴鬆鬆」，適合現在身體狀態的，就是一條好魚。

根據《美國福斯電視網》報導，是節目廚師也是營養師的艾莉．克里格（Ellie Krieger）表示，吳郭魚富含蛋白質且熱量低，每3.5盎司有26克的蛋白質、128卡路里，就算不是魚類愛好者也會喜歡。

吳郭魚 土味 營養師曾建銘 蛋白質 脂肪 白肉

