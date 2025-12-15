醫證實「1秒動作」阻止冬天變胖！　還降低26%中風風險

▲醫師說，天冷開暖氣，不只能避免體重暴衝，還能降低心血管疾病發生率。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者李佳蓉／綜合報導

天氣一變冷，吃得多又懶得動，身材橫著長該怎麼辦？減重醫師蕭捷健分享，「這動作只需1秒，卻能阻止冬天體重暴衝」，那就是打開暖氣，讓室溫維持在20～25°C間，不僅能降低天冷中風機率，也能防止身體進入「餓死鬼投胎模式」，避免為了活下去而儲存脂肪、增加熱量攝取。

近日天氣有感變冷！蕭捷健醫師在粉專表示，遇到「冰河時期」身體會自動囤積脂肪，因此想要瘦，得先讓大腦覺得春天來了。不僅如此，研究證實，只要將室溫維持在20～25°C左右，就能降低26%的中風風險；若是長期將室溫保持在18°C以上，更能使高血壓的發生機率降低50%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蕭捷健打趣地說，不少長輩家裡明明有暖氣，卻怎麼樣都不願打開，「那個按鈕對他們來說好像是核彈發射鈕一樣，按下去家裡電費會爆炸！」他解釋，以為不開暖氣是省電，其實是在養肉！且慶應義塾大學伊香賀俊治教授發現，室溫每比18°C降低1°C，大腦的血管年齡就會老化2歲。

蕭捷健也根據WHO公告建議指出，室溫18°C不只是人類的保命線，也是「胖瘦分水嶺」，若房間低於18°C，身體就會進入餓死鬼投胎模式，「你的大腦裡住著一個原始人，當房間變冷，那個原始人會立刻醒過來，看著溫度計：『17度？冰河時期來了！緊急廣播：主人要凍死了！快點儲存脂肪！』」為了活下去，人體會不自覺增加13%的熱量攝取，這不是因為個體意志力薄弱，而是大腦覺得你快不行了。

▲天氣冷只想吃麻辣鍋、鹹酥雞等重口味食物，不胖都難。（示意圖／視覺中國）

蕭捷健進一步說明，冷氣團報到時，人們抗拒吃生菜沙拉，而是想吃麻辣鍋、鹹酥雞等各種熱量高到吃一口血管會塞車3秒的食物。因為天氣冷，會想攝取重口味的食物，吃太鹹、鈉含量過高，導致水分排不掉；再加上天冷血管收縮、血管變窄，水又多，整個人就像是一顆灌水的氣球。這也是為什麼，冬天的緊急心血管疾病，如心肌梗塞、中風會大幅增加。

此外，冬天睡覺最痛苦的是要離開暖呼呼的棉被去上廁所，這是一場意志力的戰爭，當上完廁所後回來要重新暖被窩，睡眠因此被打斷了。蕭捷健分析，睡不好，壓力荷爾蒙皮質醇就會升高，它會把你的肌肉分解掉，然後把脂肪堆在肚皮上。

最後，蕭捷健總結「為了省500塊電費不開暖氣」的下場，首先是房間會太冷，接著大腦以為冰河時期來了，人們開始狂吃炸雞、變成水球，半夜會一直起來尿尿，緊接著壓力荷爾蒙爆表，最後肚子變大。但只要打開暖氣，把室溫調到23°C，你的大腦就會覺得，「喔，春天來了，不用存脂肪了」，也能降低罹患各種心血管疾病的風險。