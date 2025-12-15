吃糖≠壯大癌細胞　醫解析「治療後控糖」 才是重點：可降低復發

▲許多癌友怕吃糖，但醫師強調治療中不必斷糖，治療後才應控糖，有助避免癌症復發。（圖／達志／示意圖）

記者邱俊吉／綜合報導

糖和許多疾病有關，因此不少癌友擔心吃糖會讓癌細胞長更快。醫師指出，這說法只對一半，癌細胞確實偏好使用葡萄糖作為能量來源，卻不代表吃糖就會助長癌症，不吃糖也不可能使癌細胞消失，不過治療結束後確實應注意控糖，已有多項研究證實可降低復發風險。

中國醫藥大學附設醫院放射腫瘤部主治醫師廖志穎在臉書分享，從生理機制來看，幾乎所有細胞都需要葡萄糖維持運作，且癌細胞因代謝特性，對葡萄糖的利用特別旺盛，醫學稱此為「瓦堡效應」，而臨床常用的 PET/CT 檢查，正是利用癌細胞攝取葡萄糖較多的特性來定位腫瘤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，廖志穎提到，即使完全不攝取糖分，人體仍會自行製造血糖，癌友若刻意斷糖，反而可能加重身體負擔，故治療期間最重要不是控糖，而是維持體重與肌肉量，比起吃一點糖，更令人擔心的是患者吃不下、體重持續下降。

在化療、放療或免疫治療過程中，飲食原則應注重均衡，碳水化合物不是不能吃，而是選擇升糖較穩定的來源，例如糙米、地瓜、燕麥、豆類及蔬菜，水果則以少量為宜，而含糖飲料、精緻甜點和高度加工糖類則應盡量避免。

廖志穎指出，待治療結束，飲食策略才會進入「控糖關鍵期」，此時目標在於降低復發風險、減少發炎反應，使胰島素維持穩定，食譜可逐步調整以植物性為主，攝取充足蛋白質，碳水化合物則應減量，但不必完全斷除，同時可增加纖維、抗氧化營養素，選擇較佳的油脂來源。研究顯示，長期處於高血糖、高胰島素狀態，與多種癌症復發風險有關。

廖志穎提醒，癌症不是吃一口糖就會復發，也不是完全戒糖就能顯著改善，影響長期結果的是體重、肌肉是否穩定，以及發炎是否受到控制，還有整體生活型態是否調整，民眾應謹記治療中「吃得下、吃得夠」比戒糖重要，治療後則以控糖、抗發炎作為長期策略。