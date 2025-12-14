他瘋越式洗頭！2週後癢到爆　「通通都黴菌」醫一看傻了

▲男子的耳道中佈滿黴菌，醫師看了嚇一跳。（圖／陳亮宇醫師授權提供，下同）

記者李佳蓉／綜合報導

越式洗頭近年在台灣爆紅，台中一名男子好奇體驗，享受洗頭、按摩外，還有能帶來陣陣酥麻感的掏耳朵，一試成主顧，經常前往消費。怎料，過了2週後，他驚覺耳朵越來越悶，而且癢到受不了！求助耳鼻喉科醫師檢查後才發現，兩隻耳朵裡全長滿了黴菌。

開業耳鼻喉科診所院長陳亮宇分享，好友先前去體驗越式洗頭，豈料2週後耳朵癢到不行，前來看診時「沒看不知道，一看嚇一跳」，兩隻耳朵裡通通都是黴菌。他推測，可能是上一名客人耳道裡已經長有黴菌，店家在未徹底清潔、消毒工具的情況下，導致黴菌被帶到下一位客人的耳朵裡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲男子瘋越式洗髮，掏完耳朵不久後就發霉了。

「這個疾病其實不好治療！」陳亮宇解釋，黴菌需要一段時間的殺菌、清理，點耳滴劑治療1、2個月後才有可能好好地控制住。他也再次提醒，享受越式洗頭的同時，應先檢查確認店家環境是否衛生整潔。

陳亮宇提醒，常常自行挖耳朵的民眾也要小心，一旦外耳道出現傷口造成感染，就有可能會長黴菌。

若耳朵不慎進水該怎麼做？陳亮宇提供2方法超實用！可用吹風機設定涼風，對著耳道外面輕輕地吹；或者可用一張衛生紙並將一頭捲成尖頭慢慢探入耳道將水吸乾。提及衛生紙優於棉花棒的優點，他解釋，相較於棉花棒的硬柄，衛生紙質地軟，不易傷害耳道，也不易將耳垢推入，民眾不妨試試。