瘦瘦針氾濫淘寶可直購　醫： 用藥減重無法一次到位、小心肌少症

▲許多人苦於瘦身，但濫用減重藥小心得不償失。（圖／達志／示意圖）

記者邱俊吉／台北報導

許多人對於減肥失敗常感喪氣，甚至因此放棄，但根據台灣肥胖醫學會今正式發布《2025年台灣成人肥胖臨床實務指引》，其內容不僅細分減重對象如老人、更年期女性等，有助醫師更系統化協助民眾瘦身，核心概念更強調肥胖是「需要終身照護的慢性復發性疾病」，別期待用藥能一次到位，濫用更是危險。

台灣肥胖醫學會理事長林文元表示，此份指引與世界衛生組織（WHO）本月出爐的全球標準接軌，是國內目前最完整的「減重聖經」，除提供醫師參考，對民眾則宣導，肥胖已被正式定義為需要終身管理的慢性病，單靠節食或短期努力無法解決，改善重點應放在可持續的生活型態與行為改變。

對於新版指引，林文元指出，內容在評估、治療上皆有調整，強調肥胖不應只看BMI，還需同步檢視腰圍、身體組成與代謝風險，治療策略則涵蓋生活型態調整、營養和運動介入、心理支持、藥物治療，及內視鏡與代謝手術等，並針對高齡者、孕期與更年期女性及慢性病患，提出更細緻的照護原則。

針對近年高度關注的瘦瘦針（ GLP-1 類）減重藥物，林文元說，該類藥物除可調控食慾及飽足感，亦對心血管、代謝、腎臟及睡眠呼吸中止症等面向有額外益處，且WHO建議，相關藥物應作為「長期治療」選項，並須搭配行為調整，「單次療程」無法維持療效，民眾要注意。

對於用藥，林文元強調，考量全球缺藥與成本問題，瘦瘦針應優先治療高風險族群，例如中度肥胖，或是輕度肥胖合併血糖異常、心血管疾病等；此外，醫師與病人均應小心肌少症風險，因長期使用瘦瘦針恐導致肌少症，特別是高齡族群，治療時一定要由專業團隊監測身體組成，以防虛弱、損害行動力。

此外，林文元強調，近來瘦瘦針在國內已有濫用現象，有人直接從日本買回來，或在中國淘寶網購，這對用藥安全有嚴重影響，呼籲民眾若有減重需求，務必就醫諮詢，健康、權益才有保障。