小孩汽座「最安全位置」醫解答了！不是駕駛座後方

▲不少家長會把孩子的汽座放在駕駛座後方，認為「駕駛會反射性閃躲，保護後座的人」。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

根據規定，4歲以下的嬰幼兒須乘坐兒童安全座椅（汽座），身為家長的你，都把汽座放在後座的哪個位置？小兒科醫師傑登在粉專分享，看到不少家長認為，放在駕駛座後方比較安全，因駕駛遇到危險會反射性閃躲「能保護到同側後座的人」。他直言，此說法沒有科學證據，並接著說，多項研究顯示，最安全的汽座放置位置，其實是「後座中央」。

「為什麼現行指南沒有推薦（汽座）優先放駕駛後方？」傑登醫師表示，「因為『駕駛會反射性閃躲、保護後座』這件事情，沒有科學根據。」他說，真實事故都在1秒內發生，一般駕駛幾乎不可能刻意操作方向盤去保護後座乘客，且很多事故的發生，其實是「突然被別人撞」，根本不是駕駛能控制的，因此沒有任何研究證明，汽座放駕駛側比較安全。

針對現行的汽座位置安全性排名，傑登解答，最安全的位置是「後座中央」，多項研究顯示，後座中央的死亡風險最低、最遠離側撞，也離前座氣囊最遠。此外，他說明，在一項兒童專注的研究中，發現坐在後座中央的兒童受傷機率比後座外側低約43%，如果因有2個小孩或車款限制而無法在後座中央安裝汽座者，才需要選擇左側或右側。

▲醫師指出，放駕駛座後方或副駕駛座後方，其安全性差異極小。（示意圖／視覺中國）

至於汽座要安裝在駕駛座後方或是副駕駛座後方？傑登指出「安全性差異極小」，根據美國兒科學會（AAP）、美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）的指引以及大型車禍資料庫的統計，發現兩側的致傷/致死率差異非常小，屬於同等級風險，沒有任何權威機構指出駕駛後方或副駕後方，在意外發生時，哪邊一定比較安全。

若實務上只能選擇一側，傑登建議「副駕後方」，他說，不是因為撞擊時比較安全，而是因為日常使用的安全性與便利性更高，像是上下車靠近人行道、不必站在馬路邊，因此更安全；此外，駕駛較容易直接看到孩子的狀況；如果緊急狀況時停靠右側路肩，也更方便照顧孩子。從使用便利與整體風險考量，他肯定地說，副駕後方比駕駛後方好。

​傑登再一次強調，將汽座放置在左邊或右邊差異很小，真正影響安全性的不是左右的位置，而是是否正確安裝、後向乘坐；是否使用符合年齡的汽座，以及安全帶是否有扣緊，才是關鍵。