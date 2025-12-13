「健康胖」是假象　研究揭「無三高」肥胖風險：心臟病機率增37%

▲早年身手矯健的洪金寶被視為「健康胖」代表，但研究證實這類肥胖大多終究會發生三高問題。（圖／攝影中心攝）

記者邱俊吉／綜合報導

有些人長得胖卻行動靈活，感覺滿健康，典型人物就是武打明星洪金寶，但醫師說，沒有「健康胖」這回事，只要觀察時間久，原本無三高困擾的肥胖族群，大多終究會出現代謝異常，多項長期追蹤研究顯示，這種人發生缺血性心臟病的風險，比體重正常者高出37%，任何人有肥胖問題均應重視、改善。

減重、新陳代謝專科醫師蔡明劼在臉書分享，醫學上雖有「代謝健康型肥胖」（Metabolically Healthy Obesity, MHO）的分類，指的是體重已達過重或肥胖標準，但尚未出現高血壓、糖尿病或血脂異常等代謝疾病的族群，但醫界普遍關注的不只「現在是否健康」，而是這樣的狀態能維持多久。

對此，多項大型、長期追蹤研究已給出相當一致的結論。蔡明劼寫道，台灣及中國的大型前瞻性世代研究均顯示，即使一開始被歸類為代謝健康型肥胖，但隨著時間推移，仍有相當比例會產生代謝不健康問題，相較正常體重者，其整體心血管疾病風險高出8%，缺血性心臟病風險則高出37%，中風風險也高出13%。

蔡明劼指出，這類型的代謝健康，多半只是暫時狀態，而非穩定終點，背後原因其實也不複雜，包括內臟脂肪容易隨著年齡、生活型態改變而加速累積，胰島素阻抗也加重，血壓、血糖與血脂的調控機制亦逐步失守。

此外，世界衛生組織（WHO）早已將肥胖視為一種慢性疾病，而非單純的外觀問題或生活風格選擇，這更能看出「健康胖」有如一段過渡期，潛伏的威脅最後仍會浮出水面。

蔡明劼認為，評估健康的重點不該只著眼當下檢查有無紅字，應在疾病發生前及早介入，並降低未來風險，提醒已有肥胖問題但代謝仍正常者，更要把握現在，最好立刻就開始積極調整生活型態。