以為腸胃炎！11歲妹狂吐5次「凌晨雙眼上吊」　醫一掃CT：致命警訊

▲醫療團隊緊急安排女童掃電腦斷層，高度懷疑為腦瘤引起的嘔吐。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

兒科急診醫師吳昌騰指出，一名11歲女童嘔吐超過5次，服用止吐藥症狀仍未緩解，就醫初步診斷為急性腸胃炎。未料深夜她病情急速惡化，接連突發癲癇、猛烈的全身性強直陣攣，轉至醫學中心緊急進行腦部電腦斷層掃描，報告顯示竟是腦瘤伴隨出血。他示警，最初的「嘔吐」並非腸胃道感染，而是顱內壓力刺激嘔吐中樞發出的致命警訊。

「最平凡的症狀，有時也可能預示著危及生命的嚴重疾病。」吳昌騰醫師在粉專《來講兒科急診的543-吳昌騰醫師》發文分享，在兒科急診，嘔吐和腹瀉是每天最常見症狀。該名女童嘔吐超過5次，在診所看診後服用止吐藥，下午症狀未改善，家人將她送往鄰近醫院，初步診斷為急性腸胃炎，並住院接受靜脈輸液治療。

[廣告]請繼續往下閱讀...

未料，午夜開始，女童的病情急遽惡化，凌晨在睡夢中突發癲癇，雙眼上吊、四肢僵硬，醫療團隊緊急給予靜脈注射抗癲癇藥物，2小時後再度發生更猛烈的全身性強直陣攣。面對持續惡化且無法控制的病情，第一線醫師意識到情況危急，趕緊將她轉至醫學中心。

▲醫師示警，很多棘手的疾病往往在深夜或凌晨惡化。（示意圖／記者李毓康攝）

吳昌騰說，隔天早晨女童抵達兒科急診室，進行基本處置的同時，醫療團隊將診斷重點從腸胃道轉向顱內。但就在她即將被送進兒科加護病房時，血氧飽和度急降、呼吸極淺、雙側瞳孔放大且對光無反應，「這是腦部嚴重缺氧與功能受損的凶兆」。此時緊急執行的腦部電腦斷層掃描報告出爐，顯示高度懷疑為腦瘤（如星狀細胞瘤）伴隨出血，腫塊造成明顯佔位效應，導致左側腦疝，並有阻塞性水腦的跡象。

吳昌騰說明，女童持續嘔吐、突發的癲癇及生命危急，全都是由出血性腦瘤引發的腦內高壓和致命性腦疝所導致。該個案也提供3個重要警示，他說，在表達能力不完全的兒童中，腦瘤引起的顱內高壓症狀，如間歇性頭痛、噁心和嘔吐，極易與腸胃炎、偏頭痛等常見疾病混淆，造成診斷延誤。

再者，當嘔吐症狀經初步腸胃炎治療後仍持續甚至惡化時，必須提高警覺。吳昌騰更示警，許多棘手的疾病，其症狀惡化往往發生在深夜或凌晨，「第一線醫療人員對此類深夜突發的嚴重病情（如無法控制的癲癇），必須保持高度敏感性，預設背後可能有不尋常的病因。」他也藉此自省，醫學不僅是科學，更是一門需要時刻保持懷疑和警覺的學問。