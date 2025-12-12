知名品牌「NARS修護霜」也驗出蘇丹紅　食藥署：下架回收310罐

▲「NARS 裸光賦活超能修護霜」經自主檢出蘇丹紅，已全面下架。（圖／食藥署提供）

記者邱俊吉／台北報導

蘇丹紅化粧品風波未歇，食藥署今再度公布最新清查結果，新增2項進口、16項國產化粧品，合計18品項，另有4個原料批號，其中以美國製造的「NARS 裸光賦活超能修護霜」最受矚目，是由業者自主檢出，並已主動下架回收。

食藥署副署長王德原說明，「NARS 裸光賦活超能修護霜」並非主管機關稽查時發現，而是由代理商「法倈麗股份有限公司」自主送驗檢出蘇丹4號，後主動向食藥署通報，同時完成下架回收作業，全數共回收310罐。

王德原指出，由於該產品屬進口成品，製程及原料來源均在國外，因此無國內原料批號可供追溯；後續是否裁處，將由地方衛生局依情節自主綜合判斷。

對於外界關注蘇丹紅的顏色是否必然呈紅色，王德原則說，業者使用的複方植物萃取原料，本身未必呈現紅色，彩粧品使用量較高時，顏色才會明顯，例如此次部分產品為白色質地，與是否含蘇丹紅無直接關聯。

針對外界質疑先前傳出此案有「8個月空窗期」，王德原澄清，從中國自媒體揭露資訊至今僅約2個月，不過食藥署仍往前回溯至去年批號，追查所有可能來源，但不排除仍有漏網之魚，故回溯仍進行中。

此外，因之前問題原料來自新加坡，食藥署去函當地主管機關，已獲回覆，證實蘇丹4號在當地同樣為停用色素，並已啟動相關調查。

王德原重申，食藥署自11月初即發布警訊並通知業界進行自我檢查，另透過化粧品登錄系統比對使用成分，逐步找出可能受影響的廠商，也肯定自主通報的進口業者，強調這是維護產品安全的正面做法。