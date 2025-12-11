入冬RSV威脅升溫　醫示警「3天內惡化」：8類人高危

▲嬰幼兒和高齡族群是感染呼吸道融合病毒（RSV）的高危險群。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

呼吸道融合病毒（RSV）是造成嬰幼兒和高齡族群下呼吸道感染的重要元凶，且入冬威脅升溫。醫師指出，RSV最麻煩的地方在於病程變化非常快，可能短短兩三天內就從看似普通的發燒、咳嗽，惡化成呼吸急促，甚至進展為肺炎或支氣管炎，高危險群包括「患有慢性肺病、心臟疾病、正在接受免疫抑制治療」等8大族群。

台北市立聯合醫院忠孝院區家庭醫學科主治醫師莊迺傑指出，RSV分成A、B兩型，但臨床上差異不大，比較令人擔心的是，長者一旦罹患RSV肺炎，預後往往比兒童更差，而且常同時併發細菌感染，年齡愈大、慢性病愈多，或者免疫力較弱的人，出現重症的機會也就越高。

RSV感染常見的高風險族群包括「患有慢性肺病（如COPD、氣喘）、心臟疾病（心衰竭、冠心病）、正在接受免疫抑制治療或具免疫缺損、慢性腎病、慢性肝病、血液相關癌症、長期照護機構住民與特別虛弱或極高齡者」。而在這些族群中，尤其是75歲以上長者，感染RSV後住院的機率更大。

莊迺傑進一步提到，以美國為例，每年約有6萬至16萬名長者因RSV住院，死亡人數則落在6,000至10,000人之間，研究也顯示，健康長者每年約有3%至7%的感染率，若本身有慢性心肺疾病，感染率更提高到4%至10%，在必須住院治療的長者中，RSV佔肺炎的10.6%，也是造成COPD、心臟衰竭或氣喘急性惡化的重要原因，以2015年全球工業化國家估計，年長者一年內就有150萬例因RSV造成急性呼吸道感染、33.6萬次的住院與約1.4萬人的死亡。

莊迺傑提到，目前台灣核准上市的RSV疫苗共有三款，包括基因重組與mRNA疫苗，主要提供給60歲以上成人，用來降低因RSV引起的下呼吸道重症與住院風險，此外，也有一款疫苗專為懷孕28至36周的孕婦設計，讓胎兒透過胎盤獲得抗體，出生後六個月內就能受到保護。

莊迺傑提醒，RSV絕不是一般的感冒，對年長者與慢性病患者來說，可能引發嚴重肺炎、加重原有疾病，甚至需要住院，選擇接種疫苗，是目前最有效的預防方式，不只能保護自身健康，也能降低將病毒帶給家中嬰幼兒的風險。