台灣1成兒童食物過敏　醫揭「口服減敏療法」奏效可吃海鮮、花生

▲食物過敏常引起皮膚癢、喉嚨不適等症狀，嚴重恐致死，及早接受減敏療法可望提高耐受性。（圖／記者李佳蓉攝）

記者邱俊吉／台北報導

台灣是過敏王國，不少人苦於食物過敏，有的僅輕微不適，嚴重卻可能氣管收縮、呼吸困難，甚至死亡。醫師說，過去面對這類過敏，基本採「完全不吃」作為預防，誤食後發作則改善症狀，但近年觀念改變，透過「口服減敏治療」等方式，患者仍有機會吃下雞蛋、花生、海鮮等常見過敏食物，也提高生活品質。

新光醫院兒童食物過敏治療中心主任王怜人醫師表示，國內的兒童食物過敏逐年上升， 2004年統計盛行率約 7.7%，到 2017年提高到10.4%，常見過敏原有牛奶、花生、雞蛋、堅果、海鮮、小麥等，其中雞蛋、牛奶和小麥多在學齡前痊癒，花生、堅果和海鮮過敏則常持續至成人。

王怜人指出，傳統上食物過敏一旦成立，多半只能避免過敏食物，不過近年治療觀念已有轉變，研究證實適度且安全的暴露訓練，可幫助部分兒童提升耐受度，使過敏反應逐漸改善，包括「口服食物誘發試驗」（OFC）、口服減敏治療（OIT）等，已成功使許多個案重拾飲食多樣性。

針對口服食物誘發試驗，王怜人說，主要在醫療監測下給予極少量食物，以確認是否真的過敏，並作為是否能進一步進行減敏治療的重要依據；若評估可進行口服減敏治療，醫師會依個案狀況制定計畫，讓病人在安全範圍內接觸過敏原，使免疫系統逐步提高耐受度。

王怜人說明，這類治療初期因反應較高，須由醫療團隊密切監測，如進行順利，一段時間後將有助降低敏感度，減輕症狀發作風險。

對於治療效果，王怜人說，根據研究，愈早開始治療，成功機率愈高，但減敏治療並非人人適合，治療方式需依體質及過敏嚴重度決定。

王怜人強調，減敏治療的目的並非讓患者冒險吃過敏食物，而是透過建立耐受性，從「完全不能碰」進展到「少量可接受」，從而使飲食選擇更自由，生活品質也獲改善。