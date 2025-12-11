再表態家醫、急診排除醫美執刀　石崇良：補訓不如重新申請外科

▲衛福部長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部擬修法嚴管醫美，但「急診、家醫科」能否列入執行醫美手術的「大外科」專科仍無共識，針對這兩科別應該排除還是補訓？衛福部長石崇良今（11）日受訪直言，急診、家醫與其他外科訓練時數落差不是一、兩個月的事情，而是一年、兩年的事情，與其補訓2年，還不如重新申請外科訓練。他也提出解套，醫學會間可以討論類似雙主修的「雙專科共同訓練模式」。

衛福部日前公告《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》修正草案，強化醫美管理分為三個階層，包含施作雷射、針劑等「醫美處置」要求需完成PGY訓練，此部分終結過往醫學系畢業直接走醫美的「直美」醫師；至於「醫美手術」需有大外科專科訓練才能執行，「特定高風險醫美手術」更限縮在特定專科，相關細節仍持續討論。

目前醫事司與醫界代表協商可執行醫美手術的「大外科專」有11個科別，然而其中「急診、家醫」一直遭到外界質疑是否合適，石崇良昨日更在立法院受訪直接表態，考量外科訓練內容，他個人認為「家醫、急診不應列入大外科。」，但昨日衛福部第三度協商會議並未做出定論，各代表認為仍有討論空間，留待下周再議。

石崇良今日出席醫策會2025年品質認證授證典禮頒獎活動，會前受訪被問及「急診、家醫」兩個專科的後續，是傾向移出大外科，還是用補訓的方式保留。石崇良直言，這兩個專科訓練落差大，不是一、兩個月的事情，而是一年、兩年的事情，「如果說還要去補訓個兩年，那不如重新申請這個外科訓練，拿一張外科專科醫師執照不是更好？」

石崇良表示，學會間或許也可以去討論採取「雙專科共同訓練模式」，他舉例早期的泌尿科與外科，甚至神經外科、整形外科都有類似的做法，訓練完同時取得兩個專科。如果家醫、急診專科學會未來很想做外科的事情，衛福部不反對，也需要多一點外科人才，也可以學會之間去討論如何做雙主修，可能訓練時間長一點，取得兩個專科醫師考試資格，但最後也是要考過執照才可以。

相關協商仍要持續，是否會影響到制度實施的時程？石崇良強調會如期明年1月1日實施，目前在預告階段，相關條文調整之後，12月底之前發布就可以適用。