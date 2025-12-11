北榮院長遭冒名詐騙賣藥　陳威明怒斥：AI聲紋變造太可怕

▲北榮院長陳威明遭冒名詐騙。（圖／北榮提供）

記者趙于婷／台北報導

網路上流傳北榮院長陳威明推薦醫療保健產品，北榮今特別在臉書呼籲「請勿受騙」，強調陳院長從未也絕不會推銷任何藥品、醫材或保健食品。對此，陳威明受訪時表示，「賣藥不在我的字典裡面，民眾信任我我非常感謝，但千萬不要相信，我相信台灣各大醫院院長沒人會幹這種事。」

該篇詐騙廣告寫道「台灣骨科聖手推薦 最新細胞療法解凍關節 修復損傷 逆轉退化 7天迎來新“膝”望」，並搭配陳威明的照片。陳威明受訪時表示，現在詐騙非常猖獗，聲紋都可以變造；他更提到過去詐騙內容，「包括糖尿病、高血壓、皮膚病、關節炎，什麼狗皮膏藥我都在賣欸，每個禮拜都賣不一樣，這種詐騙隨便算至少有1、20件。」

陳威明說，每次只要看到，第一時間就請政風室去處理，今天也已經跟警政署講，他們會幫我留意，這真的太過分。他強調，相信各醫院院長都不會去賣，廣告都是騙人的，對院內也嚴格規定，公開賣產品，涉及到圖利都會嚴辦。

他提到，「醫院同仁要廣告醫材或藥品，我都會非常生氣，不應該做這樣的事，如果圖利廠商做廣告，我個人都會有意見，賣藥不在我的字典裡面，也不會在榮總發生，民眾信任我非常感謝，但千萬不要相信。」

陳威明也接著指出，現在AI的聲紋變造已經到可怕的程度，「我醫院已經夠忙了，還要應付這種事，都快因公殉職了，昨天有人傳給我，我也沒睡覺，馬上處理，半夜兩點我收到，我半夜兩點就會發臉書，只要我看到，第一時間絕對不等，因為這是很重要的事，要用最快的態度，讓壞人不要得逞。」

針對此詐騙廣告，北榮在臉書提醒，今天又有不法人士盜用陳院長的肖像權，並利用AI合成語音冒充院長身分進行詐騙，甚至販售來路不明的藥品，特此澄清陳院長與臺北榮民總醫院同仁從未、也絕不會推銷任何藥品、醫材或保健食品。任何打著《陳院長推薦》《院長直播》《AI語音》等名義販售商品的資訊，皆為詐騙。請民眾務必提高警覺，切勿受騙上當，也請協助向平台或警方檢舉，共同防堵不法行為，守護民眾健康。