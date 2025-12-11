女鼾聲變大竟罹罕見喉癌　長庚「達文西手術」切除腫瘤保聲帶

▲黃小姐（左）罹患罕見咽喉小唾腺癌，在林口長庚醫療團隊搶救免除切除喉嚨的命運。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

46歲黃小姐，健檢發現咽喉部有一個光滑腫塊，初診認為是良性淋巴腫瘤或黏液囊腫，後續生活中也僅有鼾聲變大，沒有其他明顯症狀，讓她一度想與疾病共存。然而後續腫塊逐漸變大，醫師建議需進一步處置，最後到長庚做深部切片檢查，確診為罕見的「咽喉小唾腺惡性腫瘤」已是第三期晚期喉癌，長庚醫療團隊運用單孔達文西手臂執行手術，達成切除腫瘤也保留聲帶。

收治個案的林口長庚耳鼻喉部部長方端仁指出，國內每年新增約500例咽喉癌，多數是有抽菸喝酒習慣男性的鱗狀上皮癌，晚期咽喉癌常會以化放療作為保留喉部功能治療手段，但仍有超過5成需全喉切除保命。

至於咽喉小唾液腺癌，佔所有喉部惡性腫瘤比例不到1%，是非常罕見的腫瘤，但以此推算國內每年約有5至10名個案發生。因其生長緩慢、症狀輕微，常被誤以為是黏液囊腫、舌根淋巴增生或異位性舌根腫瘤等良性病灶而延誤治療。

方端仁表示，喉嚨肩負呼吸、發聲、吞嚥三大重要功能，個案檢查時喉部腫瘤已經有鴿子蛋大小，距離聲帶不到0.2公分，且已侵犯喉部外側組織，屬第三期晚期喉癌，一般這樣情況多需全喉切除，這樣會使病人永久喪失說話功能，對人際溝通和生活品質造成影響和衝擊。

為讓病人在治療後仍能維持語言功能，醫療團隊採用創新的單孔達文西系統進行「內外複合手術」，方端仁說明，首先以單孔達文西機器手臂在咽喉內分離腫瘤和舌根及聲帶，再從頸部切開約4公分傷口，分離舌動脈、舌骨和甲狀軟骨，隨即內外夾擊完整取下位於深頸部與聲門間的3公分腫瘤，並且完整保留聲帶。

方端仁說，術後經過兩週的調養，病人順利恢復說話與進食能力，切除後腫瘤控制良好，後續只要追蹤，成功幫助病人抗癌且保留最佳的生活品質。他也提醒，若腫瘤侵犯超過2/3以上的喉部，或術前病患已有呼吸困難或心肺功能衰退現象，就不適合此類手術方法。

▲罕見咽喉小唾腺癌，林口長庚採用「單孔達文西內外複合喉保留手術」助病人抗癌不失聲。（圖／記者洪巧藍攝）

方端仁表示，目前院內耳鼻喉部已累積七十多例單孔達文西機器手臂相關手術成功病例，包括其他醫療機構轉診之各種困難咽喉腫瘤手術，與舌根淋巴肥大之睡眠呼吸中止症。病人術後雖有可能出現疼痛或味覺異常狀況，但皆可於數週內緩解。

林口長庚醫院耳鼻喉頭頸醫療團隊自今年引進單孔達文西機器手臂後，在既有經驗基礎上持續精進，成功建立更安全的「單孔達文西咽喉手術流程」，透過改良入路、優化止血技巧與團隊協作，大幅降低高風險出血率，手術成果更穩定且具可複製性。團隊將咽喉手術的臨床經驗進行發表，刊登於2025年8月國際知名的「機器人外科學雜誌(Journal of Robotic Surgery)」，該論文係台灣本土先驅研究首獲國際專家的重視和肯定。