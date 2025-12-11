大數據分析「5成男性GG向下彎曲」　醫：沒超過30度免緊張

▲陰莖彎曲屬正常現象，但彎曲角度若超過30度，應考慮就醫。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者邱俊吉／綜合報導

陰莖彎曲是非常普遍的現象，但部分男性還是會擔心「彎過頭」。泌尿科醫師高銘鴻在臉書分享，陰莖沒有完美的直線，大數據顯示，向下彎最常見，向左其次，向上比例較少，但在後天受傷個案中，向上彎風險最高；陰莖彎曲很正常，但角度若影響行房，或帶來焦慮，仍應進一步評估。

高銘鴻寫道，根據泌尿科教科書與歐洲指引的大數據分析，天生陰莖彎曲的方向分布，以向下彎最多、約40至50%，向左彎居次、約20至25%，再者為向右彎、約10至15%，向上彎最少、約5至10%。

此外，高銘鴻強調，這些比例與習慣使用哪隻手無關，主要是先天發育的自然差異。

至於為何天生會彎，與海綿體外層白膜發育不平均有關，因一側較短、一側較長，所以勃起時自然向短的那側彎曲，正常不會疼痛，摸起來也不會有硬塊，通常在青春期勃起變得更明顯時才發現。

後天性彎曲則與「佩洛尼氏症」有關，集中在40到70歲族群，常因性行為姿勢不慎，造成白膜微小受傷，且受傷後反覆發炎，形成缺乏彈性的斑塊，才使彎曲多呈現向上型態，並可能伴隨疼痛或沙漏狀變形，觸摸可感到皮下硬塊。

針對何時該找醫師，高銘鴻建議，以「30度法則」作為參考，若彎曲角度超過30度，常造成進入困難或伴侶疼痛，或因外觀焦慮而影響自信與性功能，這時便應尋求專業協助，治療方式則取決於病程及嚴重度。

若彎曲已定型，手術是目前最有效方式，包括白膜摺疊術，用於多數彎曲情形，可輕微縮短長度，但能使外觀變直；嚴重者則需補片手術，風險較高，適用於特殊案例。

高銘鴻提醒，功能比外觀更重要，只要勃起硬度夠、性行為順利，些微彎曲無礙；若彎曲已引起疼痛、困難或心理壓力，尋求專業醫療，仍可望恢復結構和自信。