ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

大數據分析「5成男性GG向下彎曲」　醫：沒超過30度免緊張

▲▼香蕉示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲陰莖彎曲屬正常現象，但彎曲角度若超過30度，應考慮就醫。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者邱俊吉／綜合報導

陰莖彎曲是非常普遍的現象，但部分男性還是會擔心「彎過頭」。泌尿科醫師高銘鴻在臉書分享，陰莖沒有完美的直線，大數據顯示，向下彎最常見，向左其次，向上比例較少，但在後天受傷個案中，向上彎風險最高；陰莖彎曲很正常，但角度若影響行房，或帶來焦慮，仍應進一步評估。

高銘鴻寫道，根據泌尿科教科書與歐洲指引的大數據分析，天生陰莖彎曲的方向分布，以向下彎最多、約40至50%，向左彎居次、約20至25%，再者為向右彎、約10至15%，向上彎最少、約5至10%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，高銘鴻強調，這些比例與習慣使用哪隻手無關，主要是先天發育的自然差異。

至於為何天生會彎，與海綿體外層白膜發育不平均有關，因一側較短、一側較長，所以勃起時自然向短的那側彎曲，正常不會疼痛，摸起來也不會有硬塊，通常在青春期勃起變得更明顯時才發現。

後天性彎曲則與「佩洛尼氏症」有關，集中在40到70歲族群，常因性行為姿勢不慎，造成白膜微小受傷，且受傷後反覆發炎，形成缺乏彈性的斑塊，才使彎曲多呈現向上型態，並可能伴隨疼痛或沙漏狀變形，觸摸可感到皮下硬塊。

針對何時該找醫師，高銘鴻建議，以「30度法則」作為參考，若彎曲角度超過30度，常造成進入困難或伴侶疼痛，或因外觀焦慮而影響自信與性功能，這時便應尋求專業協助，治療方式則取決於病程及嚴重度。

若彎曲已定型，手術是目前最有效方式，包括白膜摺疊術，用於多數彎曲情形，可輕微縮短長度，但能使外觀變直；嚴重者則需補片手術，風險較高，適用於特殊案例。

高銘鴻提醒，功能比外觀更重要，只要勃起硬度夠、性行為順利，些微彎曲無礙；若彎曲已引起疼痛、困難或心理壓力，尋求專業醫療，仍可望恢復結構和自信。

郭碧婷住台灣分居向佐　笑「向太給很多錢錢」

關鍵字： 標籤:陰莖彎曲 泌尿科 佩洛尼氏症 性功能 男性健康

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

推動台灣高齡醫學整合照護　陳亮恭：希望每個人都被接住

臉沒歪嘴不斜！台中女視力模糊竟是中風　醫警告：再晚就半癱

大數據分析「5成男性GG向下彎曲」　醫：沒超過30度免緊張

8歲童染水痘誤認被蟲咬　醫揭紅疹特徵：從頭臉身向四肢蔓延

醫美後保養像開美肌濾鏡！維格醫療集團攜手訊聯打造「醫美級外泌體面膜」，每片外泌體高達70億顆

沒碰手搖、甜食卻罹糖尿病！醫揪出「隱藏兇手」...他尷尬認了

她三叉神經痛困擾22年　臉如刀割針刺「一天最多數百次」

衛福部明年1月推「醫美查詢專區」　家醫、急診執刀仍無共識

「7類食物」＝傷腎隱藏地雷！手搖飲上榜　醫給忠告了

科技助行！下肢外骨骼機器人進駐部基　企業攜手升級在地醫療

讀者迴響

回到最上面