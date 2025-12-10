ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

男耳鳴變重度聽損　醫示警「黃金72小時」救聽力：別誤當感冒引起

▲「突發性聽力損失」是耳鼻喉科常見的急症之一。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

一位病患感冒後出現左耳耳悶、耳鳴並伴隨眩暈，以為是感冒引起不以為意，但感冒痊癒後，左耳卻仍有悶塞感和高頻耳鳴，聽力檢查後發現，左耳聽損已達80分貝，屬於重度聽力損失。醫師指出，耳鳴、耳悶，甚至伴隨莫名的眩暈，千萬別以為只是感冒，「突發性聽力損失」是耳鼻喉科常見的急症之一，常在短短數小時內驚覺單耳或雙耳聽力驟降。

中國醫藥大學新竹附設醫院耳鼻喉科主任陳俊志醫師指出，突發性聽損是一種72小時內聽力急遽下降的疾病，病因包含病毒感染、內耳血流障礙、自體免疫反應等，雖僅平均每年每10萬人中約有5至20人發病，但若未及早診治，可能造成永久聽損，臨床上常有患者因誤判症狀而錯失良機。

陳俊志分享，一位病患感冒後出現左耳耳悶、耳鳴並伴隨眩暈，起初以為是感冒引起的中耳炎不以為意，直到一周後感冒痊癒，左耳卻仍有悶塞感和高頻耳鳴，甚至嚴重影響聽力與睡眠，才驚覺事態嚴重，聽力檢查後發現，雖未有中耳炎，但左耳聽損已達80分貝，屬於重度聽力損失。

陳俊志說，由於患者就醫時已超過72小時黃金治療期，即便接受了中耳類固醇合併血小板生長因子PRP注射治療，輔以耳鳴的症狀治療，聽力恢復效果仍有限，治療3個月後，患者仍有60分貝的聽損，且持續受耳鳴干擾，影響日常生活。

由於該患者工作為業務，因聽力受損導致溝通困難，評估後進一步佩戴助聽器。陳俊志說明，突發性聽損目前主流治療包含全身性或局部類固醇療法，必要時合併高壓氧治療與血流改善藥物，目標是在黃金72小時內抑制內耳發炎與細胞壞死，當治療後仍留有40分貝以上聽力缺損或雙耳聽力差距超過15分貝時，建議盡早接受助聽器評估。

陳俊志呼籲，若出現單側耳鳴、耳悶或突發性聽力下降，應立即就醫檢查，早期診斷、早期治療，並配合合適的聽覺輔具復健，不僅能重建聽覺與平衡，更能有效遠離跌倒與失能的潛在危機。

