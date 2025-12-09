糖腎共病不再無解　聯新國際醫院推動整合照護助病友健康逆轉勝

▲林盈光主任強調，早期發現蛋白尿並介入治療，有助延緩腎功能惡化。（圖／聯新國際醫院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

糖尿病與慢性腎臟病共病，已成台灣洗腎人口攀升的重要關鍵。63歲林女士飽受糖尿病、高血壓與第三期慢性腎臟病之三重夾擊，多科就醫造成藥物混亂，甚至不知不覺重複服用兩種成分相似之降壓藥，外食習慣更讓蛋白尿居高不下，腎功能亮紅燈。

經聯新國際醫院副院長暨腎臟科主任林盈光診斷後，轉介到慢性病暨CKD整合照護中心後，個管師迅速統整藥物、跨科醫師優化處方、營養師客製低鈉低蛋白飲食，每個月追蹤血壓血糖，在全方位的協助下，三個月內蛋白尿從中度降至近輕度，血壓血糖趨於穩定，腎絲球過濾率（eGFR）惡化趨勢止步。

林盈光指出，糖尿病腎病變的核心機轉，在於高血糖早期造成腎臟「超過濾」，使腎絲球長期承受高壓，逐步走向硬化與萎縮，最終演變成慢性腎臟病（糖尿病腎病變）。衛福部資料顯示台灣約十萬洗腎人口中近半與糖尿病相關，臨床仍常見民眾存在「吃藥傷腎」的迷思，事實上自行減藥、停藥，才會加速腎臟惡化。

▲聯新國際醫院獲得114年桃園市衛生局初期慢性腎臟病照護醫院組績優獎第一名，張善政市長頒獎給許詩典院長(右)。（圖／聯新國際醫院提供）

林主任強調新型糖尿病藥物具有護心護腎效用，配合生活型態調整，才能延緩腎功能退化；真正需要小心的，是長期濫用止痛藥與來路不明的中草藥偏方，恐含有腎毒性成分，小心護腎不成反傷腎。

用藥觀念錯誤之外，生活型態也是腎臟健康的大敵。林盈光深入剖析，胰島素阻抗是糖尿病根源，常因飲食失衡導致腹部肥胖、脂肪肝、體重攀升，誘發代謝症候群，大幅提高腎損風險。臨床上外食族多為高鹽、高蛋白飲食，長期加重腎臟微血管負荷。蛋白尿正是腎臟受損的早期警訊，唯有定期驗尿、同步監測血糖、血壓與血脂，才能把握黃金介入期，避免走向不可逆的腎臟惡化。

整合照護團隊不只治病，更要讓患者「活得好、吃得好」。林盈光表示，推動整合照護的初衷，是讓病人不只是「活著」，而是「健康、開心地生活」。只要能積極調控三高、調整生活型態並規律使用護腎藥物，即便已進入第四期腎病，仍有機會延緩進入洗腎時間。他也呼籲，腎臟病多半無聲無息，唯有及早檢查、及早介入，才能把危機變成轉機。

聯新國際醫院今年在糖腎共病整合照護推動上，接連獲得多項公部門與專業媒體肯定，包括12月初獲桃園市衛生局頒發「初期慢性腎臟病照護績優獎」醫院組第一名。另外，在國民健康署糖尿病照護品質評核中，同時榮獲機構特色主題金獎與計畫執行成果銀獎；腎臟病照護品質提升方面，也包辦區域醫院金獎與創新獎。