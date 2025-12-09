以為胃食道逆流！男喝水卡卡竟是「癌症3期」　醫曝風險因子

▲以為胃食道逆流，男子喝水卡卡竟是「癌症3期」，必須切除食道。（圖／亞大附醫提供）



記者游瓊華／台中報導

一名58歲王先生長期抽菸喝酒，半年前感覺吃飯卡卡、胸口灼熱感，最後連喝水都吞不下去，胸口像被異物堵住，就醫檢查發現已是下段食道癌第三期合併淋巴轉移，且腫瘤已達8公分，接受新輔助放化療後安排手術切除食道及重建胃管後繼續與病魔搏鬥，但他也感嘆「如果早點檢查或許就不會這麼嚴重了」。

亞洲大學附屬醫院胸腔外科主治醫師劉柏毅指出，食道癌早期症狀十分隱匿，常被誤認為胃食道逆流或喉嚨炎，雖然會不舒服，但多半都認為「忍一下就過了」，等到出現明顯吞嚥困難，通常已是中晚期，尤其男性更是高危險群，致癌風險因子則包括抽菸、喝烈酒、吃檳榔、喜好過燙食物以及長期胃酸逆流未治療等，都會造成食道黏膜反覆受傷演變成癌化。

▲男子接受達文西食道切除暨胃管重建手術，術後恢復狀況良好，繼續與病魔奮戰。（圖／亞大附醫提供）



劉柏毅表示，考量腫瘤為8公分大，且轉移到腹部淋巴部位，因此建議患者先接受新輔助放射線治療及化學治療後，藉此縮小腫瘤並獲得穩定控制，接著再安排達文西食道切除暨胃管重建手術。

由於達文西微創手術具有傷口小、出血量低以及復原快的優點，因此王先生術後疼痛明顯減輕，住院恢復速度也比傳統開胸手術快許多，隔日即可逐步下床活動，飲食也依照醫囑循序漸進恢復，他對醫療團隊表達高度感謝，也直呼「如果早點檢查或許就不會這麼嚴重了」。

劉柏毅提醒，食道癌早期發現仍是提升存活率的關鍵，如果能在第一、第二期就診斷治療，多數患者可透過內視鏡黏膜切除或微創手術達到良好治療效果，甚至不需要大範圍切除，而一旦拖延至第三期或合併淋巴轉移，治療複雜度及風險將大幅提高。