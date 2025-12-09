流感增21重症15死！疾管署估本周疫情升溫　疫苗剩不到30萬劑

▲疾管署疫情周報。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署監測顯示，上周新增21例流感併發重症另有15例死亡；另上周類流感門急診就診計8.5萬人次，雖然較前一周略降，但疾管署副署長林明誠指出，流感疫情預估本周開始升溫，且年末出遊及聚餐等活動多，可能增加疾病傳播風險，加上打疫苗需要2周才能產生足夠保護，提醒符合資格民眾及早施打。

依據疾管署監測資料顯示，第49周（11月30日至12月6日）類流感門急診就診計85,213人次，較前一周下降；另近7日新增21例流感併發重症病例（1例H1N1、18例H3N2、2例A未分型）及15例死亡（3例H1N1、12例H3N2）。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。

[廣告]請繼續往下閱讀...

近期民眾赴日韓旅遊者多，而疾管署監測也顯示，全球流感活動度上升，主要流行型別為A（H3N2），中國疫情呈上升趨勢，鄰近國家日本、韓國處高點，近1周呈下降或略降趨勢，東南亞部分國家（如泰國、越南等）自9月中後便進入活躍期，流感病例增多。

疾管署副署長林明誠指出，截至今年12月8日，公費流感疫苗接種數約641萬人次，目前疫苗剩約26.8萬劑，分析使用率最高依序為高雄市99.1%、彰化縣98.9％、宜蘭縣97.9%。疾管署預定增購15萬劑公費流感疫苗，現已完成採購13.1萬劑，若作業程序順利，預計12月下旬到貨後，依照縣市使用率配送，若順利到位，不排除提早配送。

疾管署統計，本（2025至2026年）流感季自10月1日起累計370例重症病例（108例H1N1、255例H3N2、3例A未分型、4例B型）及66例死亡（22例H1N1、43例H3N2、1例B型），其中重症病例以65歲以上長者（占64%）及具慢性病史者（占83%）為多，92%未接種本季流感疫苗。

疾管署呼籲，近期氣溫變化大，請民眾務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，並持續留意流感及新冠併發重症發生風險，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫以及時獲得治療，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症發生風險。