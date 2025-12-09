快訊／國內首例本土球黴菌症！北部貨櫃清潔維修員染病

▲疾管署發言人林明誠，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內出現首例本土球黴菌感染個案！疾病管制署今（9）日公布，疾管署實驗室首次驗出本土球黴菌，是一名北部50多歲男性，本身工作為貨櫃清潔維修員，可能是貨櫃在國外流行地區裝載過程中，受污染塵土帶入貨櫃，該名人員工作過程中吸入遭到感染。該疾病雖非法定傳染病，仍請貨櫃維修、清理人員注意個人防護。

台大醫院今年8月底曾召開記者會示警，球黴菌症過往在台灣病例相當罕見，過去3年來檢出境外移入球黴菌症個案大增，光是台大就確認了13例個案，都有美國西部、南部等流行地區的旅遊史。當時疾管署說明，亞洲並非球黴菌症流行地區，國內過去沒有本土病例，不過今天確認國內首例本土病例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

疾管署說明，個案北部地區50餘歲本國籍男性，疾病暴露期間無國外旅遊史，於8月初出現倦怠、咳嗽、呼吸喘等症狀後就醫，後續肺部相關檢體經培養確認為球黴菌（Coccidioides）。個案目前經服用抗黴菌藥物治療後，症狀已明顯改善，經衛生單位追蹤職場接觸者健康狀況，目前皆無相關症狀。

疾管署指出，確診首例本土球黴菌的個案為貨櫃作業相關從業人員，主要負責貨櫃內部的修補及清潔工作。推測貨櫃在國外球黴菌流行地區裝載過程中，受污染的塵土可能被帶入貨櫃內或附著於貨物本身。進口貨櫃卸貨後，人員於修補及清潔空貨櫃作業過程中，可能擾動及吸入貨櫃內的塵土而感染球黴菌症。

疾管署表示，球黴菌病原Coccidioides spp.存在於流行地區（美國西南部、墨西哥、中南美洲之山谷及沙漠地區）鹼性、沙質土壤中。感染途徑主要透過吸入含球黴菌孢子之塵土而感染，特別是在發生強風或沙塵暴後，但不會在人與人之間造成傳染。

至於相關症狀，疾管署指出，球黴菌多數感染者沒有症狀，約四成患者於潛伏期1至4周後出現發燒、疲倦、咳嗽、呼吸喘、頭痛、肌肉或關節痠痛、夜間盜汗、皮疹等症狀。免疫功能低下者、具糖尿病等慢性病患者、孕婦等高危險群可能出現肺部或其他部位的嚴重感染，致死率低於1%。

疾管署提醒，大多數球黴菌感染的病人不需要治療，即可自行痊癒；若為球黴菌症嚴重疾病或發生嚴重疾病的高危險群，可依醫囑開立抗黴菌藥物治療。