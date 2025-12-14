一早起床喉嚨好痛！　醫教「1招自測」是不是感冒了

▲一早起床喉嚨好痛！不一定是感冒了。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者李佳蓉／採訪報導

不少人有一早醒來「喉嚨痛得要命」的經驗，不禁懷疑自己是不是感冒了？醫師陳亮宇指出，若非感冒，最常見的是鼻過敏難以呼吸，只能張嘴睡覺；另外，打呼及睡眠呼吸中止症容易使胃酸逆流，導致喉嚨燒灼感，前述都可靠喝溫水緩解。他提醒，病毒引起的喉嚨痛，喝溫水雖可輕微舒緩，但仍會持續整天，建議喉嚨疼痛超過一週應盡速就醫檢查。

開業耳鼻喉科診所院長陳亮宇在YouTube分享衛教影片提到，非感冒引起的喉嚨痛，可能與鼻塞過敏沒辦法呼吸、只能嘴巴開開的睡覺有關；再者，睡眠呼吸中止症患者所引發的胃食道逆流，也會造成喉嚨常常覺得乾、酸、苦。

有哪些方法能向非感冒的喉嚨痛說掰掰？陳亮宇說明，起床後先喝一杯溫熱的水或豆漿，即可消除喉嚨乾燥疼痛感；再來，晚上睡覺鼻塞、習慣張嘴呼吸者，因沒有經過鼻腔濕潤，容易讓喉嚨變得乾燥，得先解決自身的鼻塞問題；而本身患有睡眠呼吸中止症者，則可透過好好減重、控制體態以改善夜間睡眠，也能緩和喉嚨痛的現象。

▲喝水就能舒緩喉嚨不適，若有合併其他不適，建議就醫。（示意圖／Unsplash）

陳亮宇接受《ETtoday健康雲》採訪時補充，如果起床後的喉嚨痛「喝水就會緩解」，就比較像是「乾燥」所引起的不適感，「光是喝水就有幫助了，吃一些稠狀的食物也有助於黏膜濕潤！」一般感冒喉嚨痛，應為病毒所引起的發炎，喝溫水或許能非常輕微的舒緩，但仍會持續一整天。

陳亮宇接著說，張嘴呼吸在現今社會非常常見，不論是鼻過敏、鼻塞或睡眠呼吸中止症所導致，有些人會貼「止鼾膠帶」以訓練鼻子呼吸，降低張口睡覺的頻率，事實上貼膠帶成效不佳、也會貼不住，甚至影響睡眠。

陳亮宇建議，可以戴口罩睡覺，讓呼吸時的空氣不要那麼乾燥，喉嚨痛也能獲得改善。至於胃食道逆流，他分享「側睡」有幫助，也能減輕打呼的「症頭」。