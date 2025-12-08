「台灣臨床試驗中心聯盟」今成立　32醫院成立國家隊

▲「台灣臨床試驗中心聯盟」於今（8日）正式成立。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

台北醫學大學及體系三家醫院與台中榮民總醫院共同發起的「台灣臨床試驗中心聯盟」，於今（8日）正式成立。衛福部部長石崇良今表示，聯盟集結全台32家醫療與研究機構，包括23家醫學中心、2家準醫學中心、6家區域教學醫院及1所大學，該聯盟成立象徵台灣臨床試驗「國家隊」正式啟動。

聯盟籌備召集人吳麥斯指出，目前台灣每年僅約300～400件臨床試驗，顯著落後於鄰近的韓國與澳洲每年超過1,000件的表現，疫情後全球臨床試驗持續擴張，日本與新加坡也持續維持兩位數成長，但台灣「實力不輸人、案件數卻追不上人」，關鍵原因在於制度與流程效率的限制，無法同步跟上。

吳麥斯說，臨床試驗是在嚴格倫理與法規監管下驗證創新醫療安全性與有效性的程序，「不是把病人當白老鼠，而是為明天的醫療做今天的準備」。

石崇良表示，這次透過台北醫學大學校長吳麥斯、台中榮民總醫院院長傅雲慶成功建立聯盟，是很重要的里程碑，這幾年新藥發展很快，且越來越朝向分子化跟基因研究，都有地域性跟種族的差異， 所以全世界都爭取臨床試驗能在本地進行，以利未來新藥上市後，當地人都可以適用。

他也提到，在臨床試驗過程當中，也可以讓過去面臨治療困境的台灣病人，有機會提早使用到藥物，衛福部113年就補助設立卓越臨床試驗中心，目前8家卓越臨床試驗中心就已聯合倫理審查（IRB），希望未來收案速度還能更快。

石崇良強調，大廠開發新藥都重視速度，有更多醫院加入聯盟，未來標準一致、程序一致、單一窗口，就能增加收案的速度，相信也可以吸引更多試驗在台灣執行，同時也可以協助台灣在地業者及研究團隊研發台灣新藥，包括學名藥或生物相似藥的上市。