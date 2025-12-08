很多專家都出自他指導　石崇良憶連文彬：學術成就非常高

▲衛福部部長石崇良。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

曾任前總統李登輝御醫的心臟權威、台大內科名譽教授連文彬6日晚間辭世，享耆壽99歲。衛福部部長石崇良今受訪時表示，聽到消息覺得遺憾，他學術成就非常高，很多國內知名的心臟專家都出自他指導，他很有學問、又很風趣，大家都會覺得他是冷面笑匠，因為他講笑話，自己都不會笑。

連文彬是台灣心臟科鼻祖，曾擔任前總統李登輝的醫療小組召集人長達13年。台大醫院第一例成功開心手術就是經連文彬檢查診斷後接受手術，1969年完成台大醫院第一例永久性心律調節器之置放，醫學成就奠定台大醫院及台灣醫界在心臟領域的基礎。

石崇良今上午出席活動時透露，昨天就收到教授離世的消息，連文彬曾經指導過他。石崇良說，連文彬學術成就非常高，是國內體內放置心臟節律器第一例的專家，也是台大心臟電氣生理學的創始者，很多國內知名的心臟專家都出自連文彬的指導。他回憶，「教授很有學問又很風趣，大家都會覺得他是冷面笑匠，他自己講笑話，自己都不會笑。」

連文彬行醫生涯中最為人熟知的是1988年至2000年期間擔任前總統李登輝醫療小組負責人，扛起照顧元首及家人健康的責任。此外，連文彬在屆齡退休前於1997年12月將退休金全額捐出，成立了財團法人跨世紀醫療促進基金會，基金會每年召開學術研討會邀請國外學者蒞臨擔任研討會主講人。基金會並設有獎助辦法，獎助年青醫師從事醫學研究。