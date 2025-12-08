ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

很多專家都出自他指導　石崇良憶連文彬：學術成就非常高

衛福部部長石崇良。（圖／記者趙于婷攝）

▲衛福部部長石崇良。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

曾任前總統李登輝御醫的心臟權威、台大內科名譽教授連文彬6日晚間辭世，享耆壽99歲。衛福部部長石崇良今受訪時表示，聽到消息覺得遺憾，他學術成就非常高，很多國內知名的心臟專家都出自他指導，他很有學問、又很風趣，大家都會覺得他是冷面笑匠，因為他講笑話，自己都不會笑。

連文彬是台灣心臟科鼻祖，曾擔任前總統李登輝的醫療小組召集人長達13年。台大醫院第一例成功開心手術就是經連文彬檢查診斷後接受手術，1969年完成台大醫院第一例永久性心律調節器之置放，醫學成就奠定台大醫院及台灣醫界在心臟領域的基礎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

石崇良今上午出席活動時透露，昨天就收到教授離世的消息，連文彬曾經指導過他。石崇良說，連文彬學術成就非常高，是國內體內放置心臟節律器第一例的專家，也是台大心臟電氣生理學的創始者，很多國內知名的心臟專家都出自連文彬的指導。他回憶，「教授很有學問又很風趣，大家都會覺得他是冷面笑匠，他自己講笑話，自己都不會笑。」

連文彬行醫生涯中最為人熟知的是1988年至2000年期間擔任前總統李登輝醫療小組負責人，扛起照顧元首及家人健康的責任。此外，連文彬在屆齡退休前於1997年12月將退休金全額捐出，成立了財團法人跨世紀醫療促進基金會，基金會每年召開學術研討會邀請國外學者蒞臨擔任研討會主講人。基金會並設有獎助辦法，獎助年青醫師從事醫學研究。

朴寶劍.IVE.Stray Kids.RIIZE.LE SSERAFIM一早返韓！

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

推動台灣高齡醫學整合照護　陳亮恭：希望每個人都被接住

減脂也能喝湯！外食族必學「8款不踩雷湯品」

網紅洪洛妍「仲介中國醫美」鬧糾紛　石崇良：違法行為要嚴查

醫療資料FHIR化！花蓮慈院攜手寰澔生技　啟動FHIR-native專病庫

瘦瘦針失效！38歲闆娘狂吐「還胖2kg」　醫揭隱形殺手在搞鬼

很多專家都出自他指導　石崇良憶連文彬：學術成就非常高

台灣醫療之光！PRP應用於泌尿再生醫學　慈院解密膀胱自癒關鍵

胰臟酵素製劑全台僅剩1個月存量　胰臟癌高危險群陷恐慌

心臟權威連文彬辭世　吳明賢：失去一位偉大的醫師

心臟醫學權威連文彬辭世！享耆壽99歲　曾任李登輝前總統御醫

讀者迴響

回到最上面