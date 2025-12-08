減脂也能喝湯！外食族必學「8款不踩雷湯品」

▲怕喝湯變胖？其實只要選對品項，反而能補到蔬菜或蛋白質。（示意圖／翻攝自pixabay）



記者黃稜涵／綜合報導

不少人一開始進入減脂模式，最先被列入拒吃名單的，往往就是「湯」，外食族常擔心一喝湯就踩雷，害怕高油、高鈉讓一整天的努力前功盡棄。營養師珊珊在粉專「愛健康營養師珊珊」提醒，其實湯品並不是減脂的天敵，只要聰明挑選，反而能補到蔬菜或蛋白質、增加飽足感，是外食族的得力助手，她也整理出「8款不踩雷湯品」，讓減脂期同樣能放心喝。

珊珊將常見湯品分成兩大類，一類可以「補青菜」，一類能「補蛋白質」。若想增加蔬菜攝取，不妨從「青菜湯」開始。青菜湯能補膳食纖維，同時減少醬料依賴，對減脂族群相當友善。「蘿蔔湯」則是一項容易被忽略的選擇，蘿蔔本身能提升飽足感，在減脂期間也能安心食用。若外食時碰上義式料理，「義式番茄湯」會比濃湯類更適合作為餐前或搭餐湯品，熱量相對較低。「味噌湯」則是許多人的常見選項，只要配料包含豆腐、紫菜，營養密度就更完整。

如果想補蛋白質，也有不少聰明選擇。「金針排骨湯」是傳統小吃店的熱門品項，適量的排骨能提供蛋白質，金針花富含維生素A，對眼睛健康也有助益。「蛋花湯」更是外食族的好朋友，不僅取得容易，也能自行加入蔬菜、紫菜讓營養更均衡。「苦瓜排骨湯」則能兼顧蛋白質與飽足感，若加入小魚乾，還能順便補鈣。庶民小吃常見的「嘴邊肉湯」，因為肉質偏低脂，也是減脂期間能安心點選的湯品。

珊珊提醒，點湯時掌握兩個原則，就能避免不必要的熱量與鈉攝取。首先，以清湯為優先，若湯表面浮著一層油，或有明顯勾芡，就應該先避開。這類湯品往往含有額外油脂或太高的調味。第二，「吃料為主、喝湯為輔」，也就是說，可以把湯內的蔬菜或蛋白質當成主體，但湯本身淺嚐即可，避免喝下過多鈉。

她強調，湯品並不是減脂的大敵，只要挑對品項、喝對方式，就能讓外食族在忙碌生活中更容易補足營養。她也提醒民眾，下次到小吃店或外食攤，不妨看看湯品選項，也許就能替這一餐增加營養密度，讓減脂更輕鬆。