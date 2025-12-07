誤信會菌血症！35歲工程師「不敢用牙線」　醫揭致命風險

▲有不少人誤會細菌會因為刷牙、用牙線牙間刷入侵心臟。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

不少人對於「牙齒清潔」存有迷思！顯微根管治療醫師、台大醫院口腔醫學部兼任主治醫師張添皓指出，越來越多患者自行腦補了「細菌會因為刷牙、用牙線或牙間刷入侵心臟」的恐怖情況，因此害怕清潔牙齒，但真正的隱憂在於「慢性發炎」，當口腔長期處於牙周病、牙齦炎、牙髓壞死或有根尖膿包的狀態，細菌總量會升高，並隨著血液循環尋找落腳處。

張添皓醫師指出，曾遇過一名35歲工程師就診時說「有人說刷牙會菌血症，我好怕像我爸一樣心臟病走掉」，導致他近期甚至不敢用牙線，怕洗牙、用牙線，就成了引爆心肌梗塞的導火線。他直言，這樣的說法聽起來或許誇張，但真的是在牙科診間真實上演的場景。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「真正的危險不是刷牙，而是沒刷乾淨。」張添皓醫師解釋，一般刷牙或治療或多或少可能會讓細菌短暫入血，但人體免疫系統強大，對於健康血管，幾分鐘內就能將細菌清得一乾二淨，真正的隱憂在於「慢性發炎」，當口腔長期處於牙周病、牙齦炎、牙髓壞死或有根尖膿包的狀態，細菌總量會升高，並隨著血液循環尋找落腳處。

他進一步提到，這有一項驚人數據，關於血管斑塊竟是細菌的「防空洞」，芬蘭坦佩雷大學（Tampere University）最近發表一項研究，數據顯示在心臟病猝死及血管手術患者的檢體中，42%的血管斑塊裡找到了來自口腔的「綠色鏈球菌」DNA。

▲醫師破除牙齒治療會心臟病的迷思。（圖／張添皓醫師顯微根管治療中心提供）

他說明，這個關鍵機制就是生物膜，細菌在粗糙的血管斑塊上築起生物膜，讓抗生素和免疫細胞無法攻擊，然而細菌可以在膜內休眠數年，期間持續引發低度的慢性發炎，當宿主遭遇流感、肺炎、熬夜或壓力過大時，這些休眠細菌會突然甦醒，由內而外破壞斑塊，導致斑塊破裂、血栓形成，最終引發心梗。

張添皓醫師強調，因此洗牙、補牙、顯微根管治療等牙科治療，本質上都是在降低身體的細菌負載量，每一個動作不只是救那顆牙齒，更是在幫拆除埋在身體裡的慢性發炎炸彈。

他建議，日常一定要做到「徹底清潔」，因為細菌生物膜非常頑強，必須靠牙刷、牙線、牙間刷的「機械性摩擦」才能破壞，建議配合含氟>1000ppm牙膏，也要正視發炎警訊，如牙齦紅腫、刷牙流血、長膿包、牙根尖有黑影，這些都是細菌大本營，即便不痛也要治療，另外也要每3~6個月洗一次牙，清除刷不到的深層牙結石。