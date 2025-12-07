天冷當心腦中風　營養師推薦「6大預防飲食」：全穀、乳品必吃

▲營養師建議預防腦中風飲食。（圖／好食課提供）

記者趙于婷／台北報導

天氣一冷，除了血壓容易升高，也是心血管疾病的高峰期！對此，營養師指出，腦中風也可以透過「6大飲食」來預防，包括「全穀及未精製雜糧、每日2份乳品、善用植物性蛋白」等。

根據衛福部統計，腦血管疾病高居國人十大死因第四名，大約每40幾分鐘即有一人因此而喪命。好食課營養師指出，日常可以透過6大飲食預防，第一是「選擇全穀及未精製雜糧」，如糙米、紫米、地瓜、南瓜等，相比於精製澱粉，因為含有較多纖維，能穩定血糖波動，對心腦健康有益。

第二是「每日2份乳品」，林世航說，攝取足夠的鈣質（如牛奶、起司），有助血管預防高血壓，建議每天早晚一杯奶，也可以2片起司代替一杯奶來補足鈣質。第三是「吃足3蔬2果」，因為蔬果富含纖維，可幫助改善血脂，促進腸胃蠕動，預防便秘，每日最好吃足2個拳頭大的水果，跟3個半碗的熟蔬菜。

第四是「善用植物性蛋白」，例如毛豆、豆腐、豆乾等豆製品含較少的飽和脂肪酸，並且無膽固醇，可大大減少心血管疾病風險。

第五是「選擇低脂蛋白質」，除了豆類外，蛋白質還可優先選擇魚、蛋類，魚類含有 Omega-3脂肪酸可幫助抗發炎，每周建議吃超過2份魚貝類，一份約半掌心的大小，蛤蠣或牡蠣則大約三湯匙的份量，肉則可優先挑選家禽等較低脂的白肉。第六是「適時補充水分」，建議每日喝足體重x30-40cc的水，並以白開水、無糖茶為主，維持身體新陳代謝。