致瞎青光眼年輕化　醫示警「初期症狀不明顯」發現多已中後期

記者趙于婷／台北報導

「青光眼」是全球第二大失明主因，全台患者人數也逐年攀升，且由於3C產品的過度使用，高度近視族群激增，青光眼患者更有年輕化的趨勢，近3成小於49歲。醫師提醒，青光眼由於初期症狀不明顯，許多患者直到疾病中後期視野出現缺損、中心視力受到影響時才就醫，但此時視神經已嚴重受損，傷害已不可逆轉。

隨著人口老化與生活壓力增加，青光眼的威脅日益嚴重，據推估到2040年全球青光眼患者將突破1.1億人。眼科部科主任柯玉潔指出，青光眼是一種漸進式的視神經病變，眼壓升高是最主要的危險因子，其成因是眼球內睫狀體分泌的房水排出受阻，導致眼壓持續升高，進而壓迫視神經，造成患者的視野會逐步喪失且不可逆，最終可能導致失明。

值得注意的是，也有一群患者，眼壓並未超出正常分布，但病患依然產生類似高眼壓患的視神經病變，稱為正常眼壓性青光眼，不論患者眼壓高低，降低眼壓是唯一被確認有效的青光眼治療。

在治療上，一般可用眼藥水或雷射治療，若仍控制不佳，則會考慮進行青光眼手術，但部分患者可能因身體狀況不適合或對手術有疑慮而不願意接受手術治療。

柯玉潔說，近年也有引進「微脈衝經鞏膜雷射」，屬於新型非侵入式青光眼治療選項，利用特殊的微脈衝雷射作用於眼球的睫狀體，能適度增加房水排出並減少房水生成，根據國外長期追蹤研究顯示，約30%～40%患者可明顯降低眼壓。

柯玉潔提醒，青光眼造成的視神經損傷無法恢復，因此「早期發現、早期介入，並持續穩定控制眼壓」是應對此疾病的不二法門，建議40歲以上民眾、有青光眼家族病史、高度近視、糖尿病或高血壓等高危險族群，應每年定期接受完整的眼科檢查。