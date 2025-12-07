天冷耳中風患者增！長庚破解機轉用「免疫療法」救聽力

▲高雄長庚耳鼻喉頭頸外科部主治醫師楊昭輝。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

冬季天冷時好發俗稱「耳中風」的突發性耳聾，目前國際標準治療仍以高劑量口服類固醇為主，但相關副作用恐讓病人卻步。高雄長庚耳鼻喉頭頸外科部主治醫師楊昭輝研究團隊發現「免疫療法」有助減緩內耳發炎改善聽損，目前已經進入臨床試驗階段，盼未來能提供比類固醇更安全、更適合慢性病患的治療選項。

「2025台灣醫療科技展」4日起展開為期四天活動，各大醫療體系、業者皆展出最新醫療科技，長庚醫療體系展區其中一項由高雄長庚推出「破解耳蝸發炎機轉：創新免疫療法改善急性聽損」受到注目。

主要研究者楊昭輝受訪分享，寒流來臨時，耳鼻喉科診間除了感冒患者變多，另一大常見患者就是俗稱「耳中風」的突發性耳聾，患者常見的情況是「某天早上起來耳朵就突然聽不到」，這是耳蝸出現發炎反應，主要有兩大原因，包含病毒感染與循環的問題，須把握黃金治療期儘速就醫。

楊昭輝指出，耳中風目前國際標準治療以「高劑量口服類固醇」為主，因為口服經過腸胃吸收到耳朵作用，劑量太低會沒有效果，得使用口服最高劑量，然而類固醇的副作用大，包含月亮臉、免疫力下降、影響血糖等，常令本身患有多重慢性病的患者卻步。

楊昭輝提到，雖然也有耳內注射類固醇的方式，因為注射時瞬間高壓會造成不適且治療效果不定，又成為另一種疑慮。然而急性聽損若沒有即時接受治療，恐怕演變為慢性聽損問題；而聽覺細胞一旦受損，就無法再生。

為改善臨床困境，高雄長庚耳鼻喉團隊研究內耳受損機轉，從動物實驗發現，老鼠在急性噪音暴露會引起耳蝸免疫細胞大量浸潤，造成嚴重發炎與聽力下降。楊昭輝說明，團隊嘗試使用「類鐸受體9拮抗劑」免疫藥物，可降低免疫毛細胞死亡所釋放的粒線體DNA引發的免疫反應，減緩內耳發炎與損傷，聽力損失也明顯減少。

楊昭輝指出，急性聽損的創新免疫療法目前進入二期人體臨床試驗，預計收案80名患者，期盼未來可以提供患者另一治療選擇。而類鐸受體9拮抗劑在臨床本就有用於治療風濕免疫疾病的老藥，研究團隊也希望以此基礎發展新的藥物，針對急性聽損病患使用。