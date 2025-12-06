家訪發現過敏與香氣產品時段重疊　專家：太香標榜「天然」也別用

▲帶著香味的洗衣精、柔軟精或烘衣紙等產品，恐排放揮發性有機化合物（VOC）有害健康。（圖／記者李佳蓉攝）

記者邱俊吉／台北報導

台灣天氣潮濕，許多家庭洗衣頻繁，並偏好帶著香味的洗衣精、柔軟精或烘衣紙，希望衣物更清新，但專家指出，香氣並不等於乾淨，這類產品只要聞起來香，即使宣稱「天然」、「綠色」或「有機」，仍恐排放揮發性有機化合物（VOC），引起頭痛、氣喘，民眾須提防在家裡長期累積的風險。

台大流行病學與預防醫學研究所教授程藴菁長期研究室內外空氣污染，並與台大環境與職業健康科學研究所副教授陳佳堃合作社區空氣品質調查。程藴菁說，研究團隊進行家訪時，觀察到部分民眾的過敏、呼吸道症狀等慢性不適，常與使用香味清潔用品的時段重疊，雖不能論斷是這類產品引起，但在密集的都市住宅中，此共通現象仍值得關注。

[廣告]請繼續往下閱讀...

程藴菁表示，清潔用品、洗衣產品與居家香氛等用品，香味主要來自數種VOC，而不少VOC具有毒性，會對健康造成不利的影響，甚至可能致癌。有研究指出，含香味的洗衣精及柔軟精，在烘乾過程會排放多種化合物，包括乙醛、苯等已知致癌物。

另一項2019年的研究則發現，芳香洗衣產品在烘衣時，釋放的排氣可能誘發頭痛與氣喘症狀，還有研究顯示，約3成民眾在接觸香味產品後，會出現頭痛或呼吸不適。

標榜天然 VOC排放量仍不低

值得注意的是，相關產品即使標榜天然、綠色或有機，也不代表VOC排放較低。程藴菁指出，一項2024年研究顯示，部分有這類標示的清潔產品，VOC排放量仍與一般香味用品非常接近，因為香氣通常由香精、延香劑、溶劑與包覆技術組成，就算某些成分來自植物，本質仍是多種化合物調配，而非單一、純粹的自然氣味。

程藴菁強調，在都市公寓中，住戶排氣與通風常相互影響，烘衣排氣、濃烈香味有時會飄入鄰戶，使得香氣產品成為「社區共享」的暴露來源，且這類間接暴露並不少見，民眾勿輕忽。

針對改善方式，程藴菁建議：

●選擇fragrance-free（無香味）產品，避免僅標示unscented（無氣味）。後者可能含掩蓋氣味的化學成分。

●洗衣與烘衣時保持通風，減少 VOC在室內累積。

●避免使用氣味特別濃烈的柔軟精或烘衣紙，降低不必要的化學暴露。

●定期清理烘衣機排氣口，確保排氣順暢，可減少殘留堆積。

程藴菁提醒，真正乾淨的衣物是洗掉髒污，而非留下化學殘留的香氣，民眾了解這些科學發現，更有助在日常生活中做出更安心的選擇，也能為社區創造健康生活環境。