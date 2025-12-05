鯛魚檢驗烏龍「疑實驗室SOP有問題」　專家：別只聚焦檢討1人

▲全聯鯛魚排禁藥事件竟是烏龍一場。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者邱俊吉／台北報導

高雄市衛生局檢驗全聯「台灣鯛魚排」發現不得檢出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，昨卻稱「烏龍」，是一名研究人員操作液相層析串聯質譜儀（LC-MS/MS）時，自行更動相關設定，才使數據被放大。專家指出，不理解此說法，若是儀器設定參數的問題，那是「測錯東西」，藥物濃度不會放大。

不願具名的專家指出，液相層析串聯質譜儀造價昂貴，一台超過千萬元，所以實驗室會用來測多種物質如重金屬、毒物、藥品等，不同物質都需要調整對應設定，若只說「有人動參數」，不足以說明問題。

對於相關疏失，專家表示，就專業觀點，大致可推斷是實驗上的技術性錯誤，但真正關鍵在於實驗室SOP是否嚴謹。當檢驗結果有疑慮時，複驗應從設定起完全重頭做一次，並由不同人、在不同時間重新操作並檢視條件，而不是直接沿用前一人的設定再跑一遍。

該專家建議，相關單位未來對外公布檢驗結果前，應透過更嚴格的複核機制把關，特別是主管必須 double check流程。

另一位不願具名的學者則說，濃度值的計算主要在實驗後段，包括標準品製備、檢量線建立、樣品稀釋與換算等程序，若只是調整儀器設定，無法使定量結果增加，如果真是這方面出錯，最可能的狀況是「測到別的物質」，而不是「將某物質濃度算太高」。

該學者也說，各研究人員在上機前，都必須檢查設定條件，尤其液相層析串聯質譜儀可檢測多種物質，不可能照著別人的設定做，此事可能涉及SOP沒有落實，或復驗人員並未依規定重新製備樣本，實驗室主管應清查流程，而非將問題集中在第一位研究人員身上。

學者認為，官方沒有公開完整檢驗流程及原始資料，只靠目前的說法，不容易讓科學界與社會大眾接受。