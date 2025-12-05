ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

男露營完「手掌長滿紅斑」竟因染梅毒　泌尿醫揪出真相

▲▼露營完「手掌全紅斑」！他崩潰問AI：是梅毒　掛泌尿科全認了。（圖／蘇信豪醫師授權提供）

▲男子手掌長滿紅斑，確診二期梅毒。（圖／蘇信豪醫師授權提供，下同）

記者李佳蓉／綜合報導

泌尿科醫師蘇信豪指出，最近在門診遇到一名30多歲男子，伸出雙手無奈地說，自己1個月前去露營，回來後手掌冒出許多不痛不癢的紅色斑點，不知是被毒蟲咬到或是接觸髒東西過敏，買藥膏擦了1個月都沒好，還變得更多，走投無路之下把症狀描述給AI聽，得到的回覆竟是「小心是梅毒」，嚇得他趕緊求診，抽血一驗，果真確診二期梅毒。

蘇信豪醫師向《ETtoday健康雲》透露，男子後來才承認在露營前1個月曾有過不安全性行為。他說明，梅毒被稱為醫學界的「偉大的模仿者（The Great Imitator）」，其症狀千變萬化，常常偽裝成皮膚病，這類的手掌紅斑，就是二期梅毒最典型的特徵之一，外觀呈現紅褐色、銅板色的斑點，並且極具特徵性地出現在手掌與腳底，常常不痛不癢，和被蟲咬或濕疹有很大的不同，有些病灶邊緣會有像領圈狀的脫屑，也是重要線索。

▼不只手掌，男子腳上也佈滿不痛不癢的紅疹。

▲▼露營完「手掌全紅斑」！他崩潰問AI：是梅毒　掛泌尿科全認了。（圖／蘇信豪醫師授權提供）

常有患者憂心地問，「我沒有亂來，怎麼會中？」、「是不是去公廁被傳染？」蘇信豪解釋，其實不安全的性行為佔大宗，透過陰道交、口交或肛交，接觸含有梅毒螺旋體的體液或病灶（如硬性下疳）而感染，全程使用保險套仍是最佳預防方式；此外，因共用針頭與輸入未經篩檢的血液，或是母子垂直感染，都是梅毒傳染途徑。

蘇信豪強調，一般日常接觸如握手、共用馬桶座、門把、餐具、游泳池，通常不會傳染梅毒，因為梅毒螺旋體離開人體後很快就會死亡。一旦發現身上有不明紅斑，尤其是手掌、腳底有不癢的紅點，或是私密處曾出現無痛性潰瘍（一期梅毒），請盡速就醫，通常施打長效型青黴素或口服特效藥即可有效殺菌，若早期發現非常好治療。

蘇信豪提醒，當皮膚問題擦藥2週未見改善，或有不安全性行為史後出現異常皮膚症狀，務必尋求泌尿科、感染科或皮膚科醫師協助，不要自己當醫生買藥擦，也不要依賴AI，就醫抽血檢查最準確。

梅毒 紅斑 性病 蘇信豪醫師 不安全性行為 皮膚

