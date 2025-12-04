台大外籍生染肺結核　石崇良：匡列900名密切接觸者

生活中心／台北報導

台灣大學近日出現肺結核接觸傳染事件，衛福部長石崇良今天表示，此案為肺結核單一個案，校園有一位外籍生被診斷有肺結核，匡列的密切接觸者因回溯至可感染期間，因此人數不少，約有900名。

▲台灣大學出現肺結核接觸傳染事件。（資料照／記者許敏溶攝）

台大近日有多名學生收到校方通知，因符合肺結核接觸者標準，要進行檢查。疾管署今日證實已掌握此案，並強調此為單一個案確診，非校園群聚；接到通知不代表已經感染，只要配合衛生單位進行追蹤檢查即可。

衛福部長石崇良今天出席政院會後記者會時表示，此案是發生在校園的一位外籍生被診斷有肺結核。根據疾管署掌握狀況，跟台北市衛生局共同討論之後，去擬定密切接觸者進行追蹤。它是一個單一案件，並不是群聚的現象。

石崇良說，匡列者的條件就是同一天在同一個空間共處超過8小時以上，累積接觸40小時以上才會被匡列。所以被匡列之後，台北市衛生局就會去通知來進行X光跟抽血的篩檢，去避免有潛伏的感染發生。

他強調，目前來看還不需要恐慌，接到通知並非就是感染者，而是被匡列可能跟個案有接觸，才會接到通知去做篩檢。依據個案診斷時間跟入境時間去做回溯，匡列的範圍從可傳染期開始，所以追蹤人數不少，目前大約匡列900位左右。

根據疾管署資料，結核病是由結核桿菌感染所造成的，在初感染時，大約95％的人會因自身的免疫力而未發病，但會有終身再活化（Reactivation）的潛在危險，只有5％的人在初感染後結核菌會經由血液或淋巴液之散播造成肺內或肺外結核，如結核性腦膜炎。

疾管署副署長林明誠強調，結核菌感染通常不是馬上發病，會等身體免疫力降低時才出來作怪；針對接觸者現在除胸部X光檢查，還可能會有抽血分子生物學檢查，如果出現未發病的潛伏結核感染，會給予潛伏結核感染治療，可有效降低日後發病的可能性，研究數據顯示潛伏結核感染治療的保護力高達9成。