重訓、太極、有氧運動都能補腦　醫：每次45分鐘效果最好

▲國外研究整理出跑步、重訓、瑜珈等多種運動對大腦的不同好處，發現跑步有助改善記憶力。（圖／pixabay）

記者邱俊吉／綜合報導

運動可以刺激腦部功能，不過重訓、有氧、太極拳，該選哪種的補腦效果最好？本身就熱愛運動的復健科醫師王思恒在臉書分享一項研究，發現重訓對於提高大腦反應力的好處較明顯，太極拳或瑜珈對於增強專注力的效益顯著，而有氧運動則對增加記憶力有較佳效果，建議將這些運動混著做，最有助補腦。

王思恒寫道，這篇今年發表於國際醫學期刊《Frontiers in Aging Neuroscience》的研究，分析全球58項試驗、超過4千名長者，以釐清不同運動如何影響大腦功能；結果顯示，阻力訓練如深蹲、彈力帶運動或舉重，可明顯加快腦部反應、提升思考效率，建議每周2次，每次約45分鐘，至少持續12周才能看出改善。

若想提升專注，瑜珈、太極拳、八段錦等「身心運動」效果最佳。研究顯示，這類運動可強化執行功能及工作記憶，特別適合希望能快速處理事情的人，最佳方式是每周3次以上，單次約45至60分鐘，保持一定頻率才能累積效果。

對於記憶改善，則以跑步、游泳等有氧運動最具科學證據。研究指出，有氧訓練可改善心肺功能並活化海馬迴，使短期、長期記憶表現更穩定，效果多在12至24周後更明顯，不能只是短時間衝刺。

研究團隊也整理出多項共同觀察到的規律，包括每次運動45至60分鐘的效益最顯著，並非愈久愈好；65至75歲族群在運動後的大腦改善幅度最明顯，大於剛滿60歲或超高齡者；在亞洲進行的試驗效果特別顯著，推測與文化上更熟悉太極、氣功類運動有關。

王思恒認為，根據此研究，重訓能打好認知功能基礎，加入太極、瑜珈有助思緒穩定，搭配有氧運動可加強記憶力，因此混合訓練將可全面提升大腦功能，例如每天快走、每周2次重訓、周末打太極，應是保護大腦的最佳策略。