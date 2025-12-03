嘴破不只是上火　醫曝「3大體質」惹禍：愛吃甜食小心了

▲嘴破並是體內的「火、熱、濕」互相影響。（圖／記者李佳蓉攝）

不少人常反覆發生嘴破問題，中醫師指出，嘴破並不只是「上火」這麼簡單，而是體內的「火、熱、濕」互相影響，使口腔黏膜受損，主要可以分大概體質類型，包括近期熬夜、壓力大、火氣上升，容易形成「虛火上炎」；飲食太油膩、甜食太多，會造成「濕熱積於脾胃」，有些人則是「本身體質偏虛弱」，免疫力下降時就容易反覆潰瘍。

中醫師莊可鈞指出，嘴破在中醫稱為「口瘡」，病灶通常會在嘴唇內側、舌頭或口腔黏膜上出現一至數個小潰瘍，白白一點、紅腫疼痛，吃東西或刷牙都會刺痛，甚至連說話都變得困難。

在中醫治療上，重點在清火、調脾、強免疫。莊可鈞說，治療會依個人體質的不同，分為「清熱、養陰、健脾」三大方向，「火氣旺的人（壓力大、熬夜、燥熱）」會以清熱降火、安神為主；「脾胃濕熱的人（常吃油炸、甜食、長痘）」：會加強健脾、祛濕、排熱；「體質虛弱者（常感冒、反覆潰瘍）」會加入補氣、養陰、提升免疫力的治療。

另外，針灸也會用來調整火氣與情緒，常用的包括合谷、內庭、少商等穴，可迅速緩解疼痛、改善口腔血液循環。莊可鈞強調，中醫治療口瘡的重點不在於立刻消除傷口，而是避免口瘡反覆產生，尤其是短時間內一再復發或破一大片類型，更適合從調整體質著手。

不過在日常生活也要注重保健，莊可鈞提醒，睡眠是最重要的「降火藥」，熬夜、睡不好都容易誘發口瘡，建議盡量在 23:00前入睡，讓身體修復黏膜、調整免疫，飲食上要避免「甜、辣、炸」，糖份高的飲料、炸物、嗜辣，都會讓脾胃濕熱、火氣上升。