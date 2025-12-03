「美麗諾羊毛衫」異位性皮膚炎也能穿　醫建議：內層加棉質衣物

▲異位性皮膚炎病人對於毛衣常敬謝不敏，但研究發現極細纖維美麗諾羊毛的刺激性不高，敏感肌族群穿得住。（圖／RF123）

記者邱俊吉／台北報導

最近季節轉換，許多異位性皮膚炎的患者又開始發作，對於衣物該怎樣穿傷腦筋。一般人以為像異膚體質這類敏感肌族群，比較保暖的羊毛衫應該都不能碰，但醫師說，根據研究，其實極細纖維的美麗諾羊毛，對於異膚的刺激性不高，病友穿得住，可先套棉質衣再穿美麗諾羊毛衫，保暖又不會害人發癢。

對於異膚病人穿衣，國泰醫院暨內湖國泰診所皮膚科主治醫師羅陽說，傳統多認為異位性皮膚炎患者適合棉質、絲質衣物，羊毛或較粗糙的布料則不建議，但近年有研究指出，若是纖維較細（18.5μm以下）的美麗諾羊毛，可能有降低異位性皮膚炎症狀的效果，故病友天冷時如想穿羊毛衣，可先在內層加一件棉質衣物，再搭配細纖維羊毛。

不過，羅陽仍強調，整體而言，羊毛並非異膚患者首選材質，透氣、柔軟、排汗佳的衣物，才是最適合病友的選擇。

此外，羅陽也說，異膚病人膚質敏感，故穿新購衣物前務必清洗，以免殘留的螢光劑、化學染料造成刺激，引起接觸性皮膚炎，另有部分衣服外層的圖案，在內側會形成凸起，這可能帶來摩擦、刺癢感，同樣建議盡量避免。

在日常生活中，除衣物可能造成異膚患者困擾，還有許多人擔心哪些食物不能碰。羅陽指出，某些病友發現吃完特定食物後身上常刺癢，但這往往與組織胺釋放有關，屬於食物誘發症狀，而非食物過敏，建議在皮膚發炎期間，應減少攝取富含組織胺或容易促進身體釋放組織胺的食物，對症狀改善應有助益。

羅陽並舉例，富含組織胺的食物包括熟成起司、酒類、優格、茄子、煙燻肉品、青花魚科魚類與部分貝類；可能誘發身體釋放組織胺的食物，則有酒類、香蕉、番茄、巧克力（可可）、草莓、鳳梨與堅果類。

羅陽表示，整體而言，加工食品的添加物較多，異膚病友對於罐頭、發酵與醃漬食物，最好在平常就多注意攝取量。