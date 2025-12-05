ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

高中弟「GG變黑」嚇壞：每天DIY　醫曝4警示徵兆

記者李佳蓉／綜合報導

泌尿科醫師陳鈺昕日前透露，門診來了一名高中弟弟，稱在體育課換衣服時，驚見「GG顏色特別黑」，擔心和自己每天DIY有關。醫師解釋，頻繁使用或摩擦的確可能造成黑色素沉澱、改變GG顏色，但變黑不一定是自慰過度，一旦發現陰莖突然變黑，伴隨疼痛、搔癢、腫脹等異常，甚至有異常凸起物或不明硬塊、潰瘍時，應立刻就醫。

陳鈺昕醫師分析GG變黑的5大原因：

1.天生基因：青春期受到男性荷爾蒙影響，生殖器皮膚中黑色素生成活性增加，使陰莖顏色加深，而顏色深到什麼程度則受個人基因影響。

2.過度摩擦：頻繁摩擦或刺激皮膚，會導致黑色素沉澱變黑，例如騎腳踏車、穿緊身褲、頻繁性行為與自慰，皆可能造成色素沉澱。

3.微血管破裂：受到外力撞擊或創傷，如性交時動作太劇烈，致使微血管破裂，血液滲入皮下組織，使外觀呈青紫色。

4.藥物過敏：屬於一種特殊的過敏反應，會在特定部位反覆出現深色斑塊或紅色皮疹，抗生素、抗憂鬱藥都可能引起此過敏反應。

5.感染性病：某些性病會引起陰莖皮膚變色，如生殖器疱疹、梅毒，同時伴隨發炎、潰瘍等症狀，也會引起局部皮膚顏色變深。

陳鈺昕也提到，當發現陰莖在幾天至幾週內突然變黑，還伴隨疼痛、搔癢或腫脹等異常症狀；除了變黑外，還有異常凸起物或痣上出現變化，以及有不明硬塊或潰瘍，其常見於龜頭或包皮內側，恐為陰莖黑色素細胞癌，應立即就醫諮詢醫師。

泌尿科 陰莖 陳鈺昕醫師 自慰 腫塊 黑色素沉澱 基因 黑色素細胞癌

