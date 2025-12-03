新北即起擴大補助「輪狀病毒疫苗」　13處偏區嬰幼兒免費打

▲嬰幼兒預防輪狀病毒最有效預防方法是口服疫苗。（圖／新北市衛生局提供）

秋冬是輪狀病毒好發季節，為使偏遠地區嬰幼兒獲得完整保護，新北市今宣布自即日起擴大輪狀病毒疫苗全額補助對象，凡設籍新北13偏遠地區，出生滿6至24週攜帶兒童健康手冊、健保卡，可至衛生所免費接種口服疫苗。

衛生局局長陳潤秋指出，嬰幼兒感染輪狀病毒會嘔吐、腹瀉、發燒甚至脫水，最有效預防方法是口服輪狀病毒疫苗，但中央尚未納入公費常規提供，完整接種平均費用約4,000~6,000元，對家庭照顧是一筆負擔。

新北市自108年起逐步補助低收、中低收入戶、罕見疾病、重大傷病、原住民嬰幼兒、寄養家庭、20歲以下小爸媽、身心障礙者之子女及早產兒（體重小於1,500公克）、戒斷症候嬰幼兒、特殊境遇家庭等接種輪狀病毒疫苗。

陳潤秋說，為使偏遠地區嬰幼兒獲得完整保護，自即日起將新北13偏遠地區（瑞芳、深坑、石碇、坪林、三芝、石門、八里、平溪、雙溪、貢寮、金山、萬里、烏來）6至24週嬰幼兒納入全額補助對象。

衛生局提醒，輪狀病毒主要透過食物、飲水污染及體液等途徑傳染，感染嚴重者病程長達10天，常須住院治療，預防除口服疫苗外，嬰幼兒及家庭成員應勤洗手，尤其外出返家，應先洗手再接觸嬰幼兒，家中玩具及生活用品，應定時清潔及消毒，養成良好衛生習慣。

