傳統檢查漏抓6成心肌梗塞　研究：男性超過45歲就要警覺

▲許多心肌梗塞沒有前兆，導致傳統檢查有高比例無法在發作前揪出異常。（示意圖／達志影像）

記者邱俊吉／綜合報導

沒有胸痛，不會喘，一般健檢也正常，心臟仍可能出問題。振興醫院心臟內科在臉書分享，根據最新發表於國際頂尖醫學期刊的大型心臟研究，傳統的風險評估與症狀判斷，對於即將發生的心肌梗塞，可能會漏掉50%至60%，因為許多人在第一次發作前完全沒警訊。

振興醫院心臟內科在臉書提到，今年11月刊登於《The Lancet》的文獻回顧指出，沒有症狀不等於血管沒有阻塞，風險分數低也不代表不會心肌梗塞，預防關鍵是「提早看見血管裡的危險」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該研究指出，目前可有效提前預警的工具，以「冠狀動脈電腦斷層（CCTA）」最具代表性。該檢查能直接看到血管是否狹窄，也可分析斑塊屬性，研判是否為危險斑塊 ，是目前國際上最推薦用於慢性冠心病初步評估的方式。

除了血管本身的結構，另一個重要方向是檢查功能是否正常。這類功能性檢查可偵測心肌是否已經因血流不足而受到影響，包括運動心電圖、壓力超音波、核醫心肌灌流，及壓力心臟磁共振（CMR）等，能判斷哪一段血管已經狹窄到必須治療的程度。

對於哪些人應該及早接受前述檢查，該研究也整理出明確方向：

●家族有心臟病史。

●患有高血壓、糖尿病、高血脂。

●有抽菸習慣，罹患代謝症候群。

●肥胖，不運動。

●男性大於45歲，女性大於50歲。

振興醫院心臟內科指出，真正有效的預防，是「提早發現看不見的問題」，透過檢查掌握血管內的狀況，更能避免突如其來的心肌梗塞。