日出茶太喝到一整隻蟑螂　北市衛生局稽查揪「未設防止病媒設施」

▲該網友喝日出茶太手搖飲喝到一隻完整的蟑螂。（圖／翻攝自Google評論／ugo）

記者趙于婷／台北報導

一名網友在美麗華的日出茶太買了飲料後，吸到一隻完整的蟑螂，引發關注。對此，台北市衛生局已派員稽查，查有「熱水機旁管線孔未設有防止病媒進出設施」缺失事項，已責令業者於12/4前限期改善，期屆複查如仍不符規定，依法可處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

該名網友在「Chatime日出茶太-台北美麗華店」的Google評論上寫道，他到日出茶太買了2杯奶茶，結果其中一杯才喝到一半，他便吸到一個異物，「吐出來後發現是一隻完整的小蟑螂」。

該網友透露，他第一次遇到這麼嚴重的食安問題，當下反胃到無法忍受，事後也因為噁心而嘔吐多次。他已經拍照存證，並且將飲料、珍珠及異物都保留下來，他也強調，兩杯飲料使用的是同一批原料，所以不會是單杯飲品的問題。

台北市衛生局表示，12/1派員前往針對人員衛生、食材處理、病媒防治及環境衛生等進行稽查，未發現店內或食材內有病媒出沒之情事，惟查有「熱水機旁管線孔未設有防止病媒進出之設施」之缺失事項，已責令業者於12/4前限期改善，期屆複查如仍不符規定，依違反食安法第8條及同法44條規定處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。