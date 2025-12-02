ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

日出茶太喝到一整隻蟑螂　北市衛生局稽查揪「未設防止病媒設施」

▲▼ 。（圖／翻攝自Google評論／ugo）

▲該網友喝日出茶太手搖飲喝到一隻完整的蟑螂。（圖／翻攝自Google評論／ugo）

記者趙于婷／台北報導

一名網友在美麗華的日出茶太買了飲料後，吸到一隻完整的蟑螂，引發關注。對此，台北市衛生局已派員稽查，查有「熱水機旁管線孔未設有防止病媒進出設施」缺失事項，已責令業者於12/4前限期改善，期屆複查如仍不符規定，依法可處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

該名網友在「Chatime日出茶太-台北美麗華店」的Google評論上寫道，他到日出茶太買了2杯奶茶，結果其中一杯才喝到一半，他便吸到一個異物，「吐出來後發現是一隻完整的小蟑螂」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該網友透露，他第一次遇到這麼嚴重的食安問題，當下反胃到無法忍受，事後也因為噁心而嘔吐多次。他已經拍照存證，並且將飲料、珍珠及異物都保留下來，他也強調，兩杯飲料使用的是同一批原料，所以不會是單杯飲品的問題。

台北市衛生局表示，12/1派員前往針對人員衛生、食材處理、病媒防治及環境衛生等進行稽查，未發現店內或食材內有病媒出沒之情事，惟查有「熱水機旁管線孔未設有防止病媒進出之設施」之缺失事項，已責令業者於12/4前限期改善，期屆複查如仍不符規定，依違反食安法第8條及同法44條規定處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

【助人的默契】新竹車禍28歲女遭車壓　路人默默衝上前合力抬車

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

推動台灣高齡醫學整合照護　陳亮恭：希望每個人都被接住

鑽研兒童精神醫學的詩人　陳牧宏入列全球頂尖2%科學家

心臟手術不再大開胸！北榮用「內視鏡微創」傷口只有5公分

「億元罕藥」納健保惹議　台大院長：每個生命都該被重視

不是減肥用！瘦瘦針「最初用途」曝光　Cheap：有可能得諾貝爾獎

兒少吸毒不只「交到壞朋友」　專家：預防應著重家庭、社區

日出茶太喝到一整隻蟑螂　北市衛生局稽查揪「未設防止病媒設施」

低溫+吸菸超傷心　醫示警：每天1支菸「心血管風險飆50%」

只能張口2公分！口腔癌患盼能吃飯、微笑　醫1技術神救援

快訊／本季最小流感死亡！5歲童染A流壞死性腦病變　葉克膜救不回

讀者迴響

回到最上面