一天大便5次！半年後他慘罹「大腸癌第3期」　醫列警訊

記者李佳蓉／綜合報導

你一天排便幾次？一名50歲水泥師傅近半年開始軟便「每天都要上4、5次」，對於在工地工作的他而言相當不便，也引來同事們抱怨，直到近期暴瘦8公斤，家人驚覺異常不斷勸他才就醫檢查。肝膽腸胃科醫師陳炳諴指出，後經大腸鏡檢查及電腦斷層，確診男子罹患大腸癌第三期，必須開刀並接受化療，整體病況已獲得改善。

陳炳諴醫師在《醫師好辣》節目中分享門診個案，該名水泥師傅一直以來排便都正常，直到近半年頻繁軟便，每天得衝廁所4、5次，時常工作到一半突然消失，不僅嚴重影響生活，也引發搭班同事不滿。男子求診時直呼因身邊的人都反對他喝酒，因而改喝茶和咖啡，才會一直想排便，也因此不想做任何檢查和治療。

陳炳諴接著說，男子過往有抽菸、喝酒的習慣，如今體重詭異下降僅剩52公斤，讓家人相當憂心，苦勸他做檢查，卻屢遭拒絕。經過醫師強烈建議以成人健康檢查的名義先抽血，果真發現男子血色素偏低，只有9點多（男性正常值約13～18g/dL），在沒有茹素的情況下，男性應不容易貧血。





由於男子屬於「小球性貧血」，陳炳諴堅持要男子進一步檢查，後來果真確診為大腸癌第三期，由外科醫師手術摘除腫瘤，並接受化療，整體病況改善，排便次數多的惡夢終於解除。

提及大腸癌的警訊，陳炳諴強調，男子本身有抽菸、喝酒習慣，年紀大於50歲，且在高粉塵、PM2.5的環境中工作，都是致癌的危險因子。他也示警，一旦發現排便習慣改變、體重莫名下降，即需就醫檢查。若本身屬於低風險的年輕族群，雖未必需要照大腸鏡，但糞便潛血檢查是需要的；而若已超過45歲者，「大腸鏡是一個非常重要的檢查。」

台北市立聯合醫院中興院區消化內科主治醫師謝文斌說明，大腸癌早期並無明顯疼痛感覺，主要常見症狀包括「大便中有血或黏液、排便習慣改變（一下子腹瀉，一下子便秘）、大便變細小、經常性腹瀉或便秘、體重減輕、貧血、裡急後重（排便排不乾淨）。」

為什麼國人罹患大腸癌機率居高不下？台北市立聯合醫院忠孝院區消化內科主任蕭奕宗指出，有幾項危險因子要注意，包括有大腸癌或大腸息肉家族史、肥胖、抽菸。飲食方面，應避免油炸燒烤的烹調習慣，並減少紅肉與加工肉品的攝取，可多補充蔬果以及膳食纖維，刺激腸胃蠕動，更要注意的是，「久坐不動」也是致癌危險因子。