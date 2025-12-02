癌症藥物事前審查「一天就拿藥」　健保新制推FHIR格式不用等2週

▲健保署長陳亮妤出席健保署癌症治療數位治理觀摩會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

癌症藥物持續進展，而健保給付條件各有不同，往往需要事先審查，才能順利用藥。健保署長陳亮妤今天（2）證實，健保署持續強化數位轉型，今年把癌症藥物審查全部使用國際醫學資料標準FHIR格式與國際接軌，讓病人等待審查時間從過去的1~2週，縮短為1天就通過並拿到藥物，未來希望逐步擴大。

健保署今（2）日辦理「癌症治療數位治理觀摩會」，聚焦於「提升癌症治療品質策略及數位治理」主題，涵蓋癌症治療的數位化與精準照護。陳亮妤表示，健保署持續強化數位轉型，透過結構化病歷資料與國際醫學資料標準FHIR格式的應用，積極推動智能預檢機制，縮短病人用藥等待時間，加速治療進程。

陳亮妤受訪指出，今年正式癌症用藥審查使用FHIR的格式跟國際接軌，以達到數位化、透明化，更加速審查。過去審查時間大概是1到2個禮拜，有加入的醫院癌症事前審查可以縮短到一天，所以一天病人就可以拿到藥物。目前有加入癌症事前審查引入FHIR格式已經達69家醫院，其中20家完成建置，也希望逐漸擴大，明年讓醫學中心都建置完成。

健保署表示，目前有18家醫院以FHIR格式，進行癌藥事前審查申請，以114年10月統計，FHIR上傳件數已為該等醫院整體癌藥申請件數之四分之一。同時，健保逐步針對各類癌症之給付規定進行結構及自動化審查機制，以可執行的邏輯標準，減少醫院各自解讀差異及自我檢視送件完整性。

此外，健保自102年起建立健保雲端系統，不斷優化就醫歷程資訊，並於今年11月新增檢驗檢查結果圖形化查詢、肺癌篩檢結果，導入AI技術建立智慧檢閱影像報告整合查詢介面等功能，強化臨床決策支持，助攻癌症病人全程照護與整合治療。

陳亮妤分享，大家都有跨院所就醫時，需要拿光碟存取檢驗檢查影像的經驗；透過數位治理節省行政流程，當病人更改治療院所或醫師，可供跨院所、跨醫師查詢檢驗檢查結果，節省病人和家屬奔波往返的過程，也可以減少沒有必要的、重複的檢查。