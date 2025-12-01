大腸鏡前別踩雷！「低渣飲食」懶人包一次看懂

▲在大腸鏡檢查前，讓人最焦慮的往往不是檢查，而是「吃東西到底要怎麼挑」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者黃稜涵／台北報導

許多人在面對體檢、尤其是大腸鏡檢查前，最擔心的莫過於「到底能吃什麼、不能吃什麼」，不少人怕吃錯食物影響檢查結果，甚至在前一天緊張到不敢進食。對此，粉專「愛健康營養師 珊珊」特別整理出一份「低渣飲食指南」，讓民眾在檢查前的三天能安心備餐，不必再手忙腳亂。

珊珊指出，大腸鏡前的飲食原則，其實就三大方向：低渣、易消化、不產氣。所謂的「低渣」，意思是減少膳食纖維攝取，讓腸道不會增加太多負擔，也讓腸內容物更容易排空，檢查視野自然更清楚。

她表示，許多人以為低渣飲食很痛苦，其實能吃的食物相當多。精緻澱粉像白飯、白麵條、白吐司，全都可以放心吃；蛋白質來源則推薦豆腐、水煮蛋、蒸蛋、魚肉與瘦肉，這些食物不但好消化，也不會刺激腸胃。蔬菜方面則以瓜類、嫩葉菜、白蘿蔔為主，但務必要煮到軟爛，才符合低渣標準。

水果部分，有些品項仍能安全食用。珊珊點名木瓜與葡萄是較不刺激、容易消化的選擇；烹調方式則建議以清蒸、水煮或水炒為主，避免太油或過度調味。

不過，在忌口清單上，許多民眾會踩雷。她提醒，富含膳食纖維的未精緻澱粉，需要暫時避開，包括糙米、五穀飯、地瓜、芋頭與玉米等，以免增加腸道負擔。炸雞翅、炸雞腿或加工食品也屬於高油脂、不易消化的類型，應完全避免。蔬菜中的竹筍、青花菜、高麗菜等，因為纖維多且容易產氣，也不適合在檢查前食用。

水果選擇上，香蕉、奇異果、鳳梨、柿子都屬於渣量較高的種類，不適合作為大腸鏡前的備餐。乳製品如牛奶、優格也應暫停，以免影響腸胃排空。

至於烹調方式，珊珊強調，盡量遠離煎、炸、烤等高溫料理方式，改以清淡、溫和的做法，腸道負擔才能降到最低。

她也再次提醒，檢查前三天除了注意飲食，更要多喝水，避免高纖與難消化的食材，讓腸道能逐步排乾淨。只要提前準備、照著清單執行，檢查不但能更順利，也能減少腸胃不適。