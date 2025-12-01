乳癌術後如何重建「自然胸型」？醫揭「支撐策略」成關鍵

▲「乳房重建手術的臨床應用國際線上研討會」中，全面分享乳房手術的核心知識。（圖／記者李毓康攝，下同）

生活中心／綜合報導

乳癌已成為女性最常見的癌症之一，隨著手術與治療的進步，越來越多患者能走過治療階段，也開始面臨「如何重建乳房、回復身心完整性」的課題。臨床醫師指出，乳房重建並非只是外觀調整，更涉及軟組織老化、支撐力不足、治療後組織條件改變等多重因素，因此「長期穩定」成為重建手術最重要的關鍵。11/29（六）舉行的「乳房重建手術的臨床應用國際線上研討會」中，匯集跨國專家，會議中，主持人李維棠醫師、戴浩志醫師帶領台灣與歐洲講者，從結構、支撐、臨床案例到重建技術，全面分享乳房手術的核心知識。活動由蓓蕾莉生技及BD原廠主辦，品牌也在致詞中提到：「多年來我們推動粉紅重生公益計畫，希望讓接受乳癌治療後的患者，不只恢復健康，也能恢復自信。」會議聚焦於「如何讓乳房重建結果更自然、更長久」，吸引眾多關注。

乳癌術後的乳房重建，挑戰更高？

▲臺北醫學大學附設醫院整形外科主任李維棠醫師。

乳房外觀改變的原因遠比多數人想像複雜。李維棠醫師表示，胸部的形狀並不是由單一因素決定，而是受到皮膚彈性、韌帶支撐、乳腺體積、體重變化等多項條件共同影響，他在訪談中說：「隨著年齡增加、膠原蛋白下降，加上產後或體重波動，胸部的支撐結構一定會鬆。」他指出，乳房下垂與鬆弛是自然生理並非失敗，尤其哺乳期乳腺被撐大、停餵後又快速萎縮，皮膚回不去，就會出現常見的「產後胸型塌陷」。大胸患者也更容易經歷胸型變化，「乳量越大、重量越重，下垂速度就比較快」，李醫師說。此外，抽菸、壓力、荷爾蒙變化等也會加速組織老化，讓胸型逐步走樣。因此，不論是重建或重修手術，醫師強調都必須先理解胸部的原生條件，再判斷能怎麼改善，而不是單純追求變大或變挺。而對乳癌患者而言，手術、放療、疤痕等更會改變原有組織條件，使重建植入義乳的過程必須更重視「結構穩定」。

重建後仍可能下垂？醫：「原生組織不足」導致無法支撐重量

▲台灣整形外科醫學會前理事長戴浩志醫師。

在乳房重建與乳房美形手術領域，臨床醫師一致強調「支撐」的重要性。戴浩志醫師指出，乳房不論是隆乳或乳癌術後重建，最常遇到的問題都是因為「原生組織不足」導致無法支撐重量。戴醫師他提到：「義乳會往下掉、外觀跑掉、甚至重建後不對稱，關鍵是支撐力不夠。」他解釋，許多重建患者因先前治療而有胸壁組織變薄、皮膚緊度下降的狀況，若沒有補強措施，術後就容易出現變形或不穩定問題。過去雖有人工真皮作為支撐材，但價格是許多患者會多考量的部分；近年可吸收性支撐材料逐漸成為主流，其特性能在手術初期提供必要張力，兩年後逐步被身體吸收，同時誘導自體組織長入、形成更自然的支撐層，讓胸型更加穩定。戴醫師也補充，這類材料降低了長期異物殘留疑慮，併發症率在國外文獻中僅 1–2%，在重建手術中受到越來越多醫師採用。他強調，重建手術的關鍵不在於「把義乳放進去」，而是「義乳能否在長期維持在正確位置」。

重建以外，哪些人也容易需要「重修」？

本次研討會的焦點以重建為主，但臨床上重修手術的討論也不可忽略。李醫師指出，以下族群更容易面臨胸型變化：產後胸型塌陷，大胸型，短時間快速減重者，下皺摺下降、胸下緣外擴，植體位置偏移、下滑，連通乳，莢膜攣縮反覆發生。「這些情況都與支撐力不足相關，因此在規劃手術時，需要更精準的評估與支撐策略。」。兩位醫師共同提醒，追求乳房重建結果的過程中，最重要的是「安全與長期穩定」。許多患者以為重建只是恢復胸部外觀，但實際上，胸部是一個需要皮膚、韌帶、肌肉與乳腺共同支撐的立體結構；當治療造成組織流失，醫療團隊的角色，就是協助患者找回「能支撐自己」的胸型。

臨床支撐策略成趨勢：可吸收材料成研討會焦點

呂俊德醫師與馮晉榮醫師與馮安捷醫師皆指出，當遇到組織薄弱或需要胸型長期穩定的案例時，臨床上會考慮使用「可吸收支撐材料」協助重建或重修。這類材料的特點為：屬於可吸收材質，可在18–24個月被人體代謝；在吸收前提供支撐，吸收後由新生組織取代，國際間常用於乳房重建與美容手術的內部支撐；材料本身具備 FDA、TFDA、CE 等核可。P4HB（GalaFLEX）材料即屬此類。



與其關心手術大小，不如先了解自己的組織條件

當乳癌患者面臨重建選擇，醫師建議應從下列面向思考：皮膚與軟組織的彈性，是否經歷放射治療，組織厚度是否足夠，乳房大小及重量，是否易受重力或體重變化影響。戴醫師則強調要理解這是一個「重建工程」而不是單次修補。術後必須搭配照護、追蹤、檢查，確保胸型在長期維持穩定。他表示：「每個人的組織恢復速度不一樣，醫師的工作是幫助患者找到最安全、最能長期維持的方式。」

不只是「重建胸部」更是重建信心

蓓蕾莉生技長期推動「粉紅重生公益計畫」，乳房重建不只是手術，更是身心重建的一部分。透過手術、適合的材料與完整照護，患者不只恢復健康，也能重新拾回自信。這也是本次「乳房重建手術的臨床應用國際線上研討會」帶給女性最重要的訊息：了解自己、選擇適合的重建方式，才是找回完整人生的第一步。