更年期84%女性有「泌尿生殖症候群」　醫揭常見症狀：走路也會痛

更年期對女性的影響不只是熱潮紅，對日常活動衝擊更大。東森栢馥森心林診所婦產科醫師嚴絢上分享，根據國外研究，「更年期泌尿生殖症候群（GSM）」盛行率高達84%，且許多人感覺不適，包括走路摩擦疼痛、睡眠品質下降等，卻選擇隱忍；由於相關症狀不會自行緩解，若已深受困擾，應積極就醫。

嚴絢上在臉書分享，此研究以1070名女性為對象，透過問卷評估GSM對日常活動、情緒健康、性功能與自我認知等4大面向的影響，結果顯示，日常活動受干擾程度最顯著，且情緒困擾也可能因羞於啟齒而被低估，凸顯GSM是多層面的健康議題。

此研究測量的4大面向衝擊，重點整理如下：

日常活動

●32.2%步行受干擾。

●30.7%睡眠品質下降。

自我認知

●17.8%性吸引力極度下降。

●17.6%強烈感覺自己在變老。

性功能

●40.5%性行為頻率輕度下降。

●14%性滿足信心受嚴重影響。

情緒健康

●90%僅呈輕微症狀，但疑似因文化壓抑而低報。

整體來看，36.3%婦女有「經常性不適」，且性活躍者更易強烈感受症狀干擾，但研究同時證實，非性活躍女性可能在走路、如廁或穿衣時受到陰道症狀影響，因此「GSM只與性相關」是迷思。

研究團隊也提醒醫師，評估不應只放在性症狀，應主動詢問步行、睡眠等基本活動有無困擾，因許多婦女苦於性不適而就醫，但實際生活困擾往往更大。

另有許多女性羞於談論陰道及泌尿不適，即使75%覺得影響生活，也很少主動求醫，加上部分人對荷爾蒙治療存疑，特別是有乳癌病史者，更容易延誤治療。

此外，GSM牽動身體形象與自尊，研究顯示部分婦女因症狀而覺得「快速變老」，甚至降低自我吸引力，顯示心理支持及身體治療同等重要。

嚴絢上表示，低劑量陰道雌激素仍是安全、有效的選項，但沒有單一治療能緩解所有GSM症狀，建議以跨科整合方式、依個人需求進行治療，才能真正改善生活品質。